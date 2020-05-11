Задержанный на прошлой неделе красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков — местная легенда, пользующаяся немалой популярностью у земляков. В его преследовании многие видят политический след. Быков становился всё более оппозиционно настроен, озвучивая планы создания «сибирской партии», которая боролась бы против «зависимости региона от Москвы». Он собирался выдвигаться на выборах в Госдуму, а в перспективе мог бы составить серьёзную конкуренцию действующему губернатору. Вероятно, это могло вызвать беспокойство властей, в том числе федеральных, которые уделяют стратегическому Красноярскому краю немалое внимание — здесь обеспечивается значительная часть оборонзаказа. Неслучайно, в нижней палате этот субъект федерации представляет сестра министра обороны Лариса Шойгу. Сценарий, по которому раскручивается уголовное дело Быкова, тоже вызывает вопросы. Показания о его причастности к убийствам, находящийся ныне в заключении лидер банды из Саяногорска Владимир Татаренков, давал ещё 20 лет назад. Тогда хода они не получили, хотя Анатолий Быков уже был в опале. Очередные показания Татаренкова легли в основу новых обвинений. Ответ может быть прост: этой весной у Быкова истёк 15-летний срок, ограничивающий его право баллотироваться на выборах после предыдущей судимости. Сам красноярский политик не скрывает, кого считает причастным к своему новому преследованию.

Привет из 1994 года

Утром 7 мая сотрудники Следственного комитета и ФСБ при поддержке спецназа в сопровождении съёмочной бригады телепрограммы «Честный детектив» государственного холдинга ВГТРК пришли в элитный коттеджный посёлок Сосны под Красноярском. Там живёт предприниматель Анатолий Быков, который в 1990-е годы считался чуть ли не теневым хозяином края. В своё время он был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), вице-президентом банка «Российский кредит», контролировал крупнейшие предприятия региона. Кроме этого, Быков занимался политикой и благотворительностью, к концу 1990-х став одним из ведущих игроков Красноярья. СМИ неоднократно называли его крупнейшим криминальным авторитетом Сибири, придумывая кличку «Челентано» из-за внешнего сходства с итальянским актёром (в реальности это прозвище было у красноярского киллера Исмаилова).

Анатолий Быков Viktor Chernov/Russian Look

За последние два с половиной десятилетия Быков попадал в поле зрения силовиков, арестовывался по подозрению в заказных убийствах, хранении оружия, легализации незаконно полученных денежных средств и в незаконных валютных операциях. Но почти всегда ему удавалось доказывать непричастность к этому, кроме покушения на авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка, в 2000 году. За это он получил условный срок, правда, просидев несколько месяцев под следствием в СИЗО, в апреле 2005 года погасил судимость, оставаясь до 2016 года депутатом краевого Заксобрания и одним из самых популярных в Красноярье политиков. За пределами края известность Быкову придавали не только сенсационные репортажи федерального телевидения, в 2001 году ему посвятил книгу-расследование писатель Эдуард Лимонов.

На сей раз Быкова задержали, а позже отправили в СИЗО по подозрению в убийстве двух человек, совершённому больше четверти века назад. По обычным уголовным статьям срок давности давно бы истёк и следователь бы мог прекратить преследование фигуранта по нереабилитирующим основаниям. Но в данном случае, как говорят юристы, это прерогатива суда, а не следствия. Так что у последнего развязаны руки, если на то даёт добро Фемида.

Управление СК по Красноярскому краю возобновило расследование уголовного дела по факту убийства двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова, заведённого ещё по старому УК РСФСР.

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Как считает следствие, «в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошёл конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности». Вскоре, неизвестные устроили взрыв перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков. Последний якобы пришёл к выводу, что его хотел убить Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил расправиться с ними.

Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета, — говорится в сообщении СК.

В день задержания Быкова программа «Честный детектив» опубликовала в своём Telegram-канале видеоролик, на котором отбывающий тюремный срок за организацию этого убийства Татаренков представляется как человек, который «вновь начал давать показания по резонансным преступлениям 90-х».

Он (вероятно, Быков, хотя его фамилию заключённый на камеру не назвал. — NEWS.ru) говорит: те-то, те-то, те-то. Говорит: я не могу [отправлять] своих пацанов на это дело, они росли вместе. Ну я это воспринял серьёзно — только сам пережил покушение, предательство. Я согласился. Он сказал мне, что надо убить их. Нет человека — нет проблемы, — сказал Татаренков.

После избрания судом меры пресечения в виде ареста Анатолий Быков успел заявить местным журналистам, что уголовное преследование выгодно якобы губернатору Красноярского края Александру Уссу и главе краевого ГУ МВД Александру Речицкому.

Политический уклон

Несмотря на предыдущие уголовные преследования и потерю контроля над крупными предприятиями, Анатолий Быков остался довольно влиятельным публичным политиком, имея в Красноярском крае статус «народного олигарха» и благотворителя. Даже во время отсидки в Европе, он планировал пройти в Госдуму по спискам ЛДПР. На выборах в 1999 году он должен был идти под вторым номером в партийном списке после Владимира Жириновского, но его «зарубил» Центризбирком, однако это не помешало пройти в нижнюю палату от сибирского региона троим его соратникам — Владимиру Семенкову, Александру Клюкину и Алексею Гузанову.

С 1997 по 2016 годы Быков был депутатом Законодательного собрания, участвуя в партиях «Евразийский союз», а затем «Патриоты России». На досрочных губернаторских выборах в 2014 году выдвиженец «патриотов» Иван Серебряков занял третье место после кандидата от КПРФ Валерия Сергиенко и единоросса Виктора Толоконского, ставшего победителем.

Иван Серебряков Законодательное Собрание Красноярского края/Бурмистров А. В./sobranie.info

После 2016 года Быкову помешало участвовать в выборах законодательное нововведение, ограничивающее право баллотироваться лицам, имеющим судимость по особо тяжким статьям УК в течение 15 лет со дня её погашения. Этот срок у бизнесмена истёк в конце апреля, и он получил возможность выдвигаться не только в местные и региональные органы, но и участвовать в избирательной кампании в Госдуму в 2021 году. По оценкам местного политолога Александра Чернявского, в настоящее время рейтинг Быкова в крае составляет от 10 до 15%.

Конечно же, этот фактор местная власть должна была учитывать. То, что случилось с Быковым сейчас, это однозначно не местные игры. Это решение было принято на уровне Москвы. Версии могут быть разные. Я читал несколько, в одной из них может быть рациональное зерно. В августе прошлого года Быков анонсировал создание некой «Сибирской партии» с достаточно резкими сепаратистскими лозунгами. Такие вещи на федеральном уровне пресекают достаточно жёстко, — считает Чернявский.

Действительно, в 2019 году Быков выступал с идеей создания политической партии «Наша Сибирь», для борьбы с тем, что Москва «съедает» деньги провинции.

Мы не должны сегодня зависеть от Москвы. В 1941 году эту Москву спасали наши деды и прадеды. Они сейчас в гробах переворачиваются, когда видят, какую обратную цену мы получаем из столицы. Москва, как рэкетир, — использует регионы, в частности, Красноярский край. Две трети налогов из субъектов РФ уходят в Москву. А нужно отправлять только треть, остальное оставлять в регионе. Поэтому мы создаем свою партию, чтобы юридическим и законодательным путем отстаивать свои интересы, доказывать федеральному центру, что бюджет нужно делить вот так, а не как сейчас, — говорил Быков.

Это, к слову, его давняя тема, ещё со времён «ТАНАКО» — созданной на пике влияния олигарха финпромгруппы, которая объединила Красноярскую ГЭС, «Красноярскэнерго», Ачинский глинозёмный комбинат и другие крупнейшие предприятия региона. Формально, образованием структуры занимались региональные власти, но первой скрипкой был «алюминиевый король», который таким образом хотел убить двух зайцев — расширить своё влияние и создать единую производственно хозяйственную цепочку предприятий сырьевой, металлургической и энергетической отраслей. Сторонники Быкова объясняли замысел тем, что объединив разные производства, Красноярский край стал бы самодостаточен: контролируемые предприятия платили бы налоги в местные бюджеты, энергетические тарифы для них не завышались, а прибыль не уходила в Москву или другие страны.

Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Кроме того, в последнее время бизнесмен стал резко критиковать не только региональные власти и губернатора Анатолия Усса, но и президента Владимира Путина.

Как рассказал NEWS.ru соратник Анатолия Быкова, активист красноярского отделения партии «Патриоты России» Владимир Владимиров, нынешнее дело может быть связано с защитой Красноярья «от влияния Москвы».

Судя по тому, что возбудили дело по аналогу 2000 года, когда его тогда убирали на некоторое время из города и края, поместив в СИЗО для решения вопросов с переделом большого бизнеса. Чтобы не мешал это делать, так как он пытался отстоять край и город от влияния Москвы. Итог известен, все предприятия перешли под контроль финпромгрупп или структур из Москвы. Многие позже были обанкрочены. Видимо, и сейчас он мешает новому, правда, местному губернатору заниматься переделом рынка в разных сферах деятельности. Он сам об этом завил, выходя из суда. Считаем, что всё довольно серьёзно. Скорее всего, получена отмашка от властей, администрации президента, на многочисленные письма туда из администрации губернатора о том, что «Патриоты России» вместе с Быковым мутят воду, мешают губернатору работать, критикуют его и главу МВД Речицкого. Кстати, он лично мне угрожал два раза за мои публикации по торговле контрафактным алкоголем. Полиция не реагирует, хотя участковых довольно много. Владимир Владимиров активист партии «Патриоты России» в Красноярском крае, соратник Анатолия Быкова активист партии «Патриоты России» в Красноярском крае, соратник Анатолия Быкова

По его словам, в последнее время Быков не мог в полной мере проявлять свою политическую активность «из-за своих ограничений в правах». Но он активно занимался благотворительными проектами. Владимиров отметил, что рейтинг бизнесмена в регионе может достигать 70%, в то время как у Александра Усса он якобы «максимум 6%».

NEWS.ru попытался взять комментарий у защитника Анатолия Быкова — Алексея Прохорова, но тот отказался раскрывать какие-либо детали.

Генрих Падва Anton Kuzyakin/Russian Look

Бывший представитель Быкова, известный адвокат Генрих Падва не исключил, что новое дело может иметь политическую подоплёку, удивившись, что предметом интереса силовиков внезапно стали события 1994 года.

Я не в курсе, почему этот вопрос возобновился. И как почти через 26 лет возбуждают дело и сажают человека под стражу. Это ненормально. Я думаю, это наверняка связано с каким-то политическим событием. Анатолий ведь человек очень активный, и в общественной жизни очень активный. И вот время от времени он кому то дорогу переходит и кто то начинает против него омерзительные дела. У него в прошлом, по моему мнению, тоже по чепухе его пытались осудить. Генрих Падва адвокат адвокат

Он напомнил, что более 20 лет назад Владимир Татаренков уже «говорил, что Анатолий замешан в каком то убийстве, но это всё абсолютно не подтвердилось, всё это было чепухой и об этом забылось».

Дела и делишки

Первые крупные неприятности у Анатолия Быкова начались в октябре 1997 года, через день после того, как он был избран первым заместителем председателя совета директоров КрАЗа. В его особняк в родном Назарово нагрянул ОМОН. Как рассказывал в 2000 году Эдуарду Лимонову, занимавший тогда пост спикера Заксобрания, а ныне губернатор края Александр Усс, «это была местная инициатива ачинцев, поощряемая общей неприязнью» тогдашнего губернатора края Владимира Зубова к «алюминиевому королю». Силовики ничего не нашли, но зато потом начальник охраны этого коттеджа Олег Ставер рассказал, что перевозил для Быкова сумки с оружием (впоследствии он сказал, что ему было неизвестно содержимое ноши), а дома у него якобы нашли пистолет, из которого в 1996 году в городе Назарово убили предпринимателя Олега Губина. В этом преступлении пытались обвинить Быкова и в апреле 1999 года завели уголовное дело по четырём статьям — убийство, легализация незаконно полученных денежных средств, незаконное хранение оружия и незаконные валютные операции. Предприниматель в тот момент сбежал в Европу, его объявили в международный розыск, а в октябре 1999 года задержали в Венгрии. Весной 2000-го его экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО Красноярска. Вскоре, туда же на три месяца из Греции доставили Владимира Татаренкова, который сбежал туда в середине 1990-х после разгрома его группировки в Саяногорске, но через какое-то время был арестован с паспортом на имя Владимира Темерзидиса и оружием, за что в 1999-м получил 14 лет. Незадолго до возвращения на родину он, как и теперь, начал давать показания против своего знакомого, но об этом чуть позже.

Анатолий Быков Константин Кижель/ТАСС

В августе 2000 года суд Центрального района Красноярска освободил Быкова из-под стражи. На свободе он пробыл чуть больше месяца. Осенью 2000 года по всем федеральным каналам показали кадры, на которых экстренные службы выносили из подъезда на Кутузовском проспекте тело бывшего соратника «алюминиевого короля» — Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка.

Струганов сообщил ФСБ то, что Быков якобы хочет его убить. В результате, как писал «Коммерсант», 29 сентября 2000 года силовики инсценировали ликвидацию Струганова и его телохранителя Вячеслава Исмендирова в доме на Кутузовском проспекте в Москве, а в СМИ запустили «утку». После этого домой к Быкову в Красноярске пришёл обвешенный прослушивающей аппаратурой местный бизнесмен Александр Василенко и сообщил, что «выполнил заказ», а в качестве доказательства предъявил наручные часы и документы Струганова. Запись разговора и легла в основу обвинения в организации покушения. Быкова задержали и этапировали в Москву, водворив в СИЗО ФСБ «Лефортово».

В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова по делу об «убийстве» Цветомузыки, а также незаконном обороте оружия к 6,5 годам условно и постановил освободить из-под стражи. А через год Красноярский краевой суд поставил точку в деле о гибели Олега Губина. Обвинение было переквалифицировано с группового убийства на «укрывательство убийства, совершённого без отягчающих обстоятельств», в результате Быков получил год лишения свободы, но после этого сразу же был амнистирован.

В апреле 2005 года он добился снятия судимости, а в 2009 году ЕСПЧ постановил российские власти выплатить бизнесмену €1000 за моральный ущерб и €25 тысяч в качестве возмещения судебных издержек по иску о незаконном использовании данных, полученных в результате спецоперации.

Как писали СМИ, причиной уголовных преследований могло стать наличие у него крупного пакета акций КрАЗа, за контроль над которым продолжалась борьба уже не мелкого криминалитета, а крупных игроков. В 1999 году, пока Быков находился в бегах, энергетики едва не обанкротили алюминиевый гигант, а бывшие партнёры Быкова Лев Черной и Василий Анисимов продали свои доли структурам «Сибнефти» Романа Абрамовича.

Такие же предложения делались и Быкову. Даже в то время, когда он находился в розыске Интерпола, к нему в Черногорию поступали предложения о продаже акций в обмен на закрытие уголовного дела. Причём суммы предлагались весьма внушительные (до $100 млн). Но Быков всякий раз упрямо отказывался. Причём, как говорят, тем самым вызывал раздражение даже у своих ближайших соратников, — писал «Коммерсант».

СИЗО «Лефортово» Антон Кардашов/АГН «Москва»

А когда в 2001 году «теневой хозяин Красноярья» находился в «Лефортово», «Русал», тогда ещё контролирующийся Дерипаской на паях с Абрамовичем, добился эмиссии акций КрАЗ, в результате 28% активов Анатолия Быкова размылись до 9%, а через три года Дерипаска заключил с ним мировое соглашение и выплатил $107 млн компенсации.

Flashback миллениума

17 сентября 1999 года губернатор Красноярского края Александр Лебедь, к тому моменту уже почти год пребывавший с Быковым в противостоянии, заявил, что Татаренков дал показания против «алюминиевого короля». Он сказал, что имеет в распоряжении письмо греческого сидельца, перехваченное правоохранительными органами России, которое свидетельствует, что «дракон убит».

Вам не снятся убиенные пусть не вами, но по вашему приказу? Может быть, вы их забыли? Вам напомнить? Чистяков, Ляпа, Синий, Толмач, Саша Петко, в Минусинске — Перек, Лобан, в Саяногорске — Сорин, в Москве — Сергей Скоробогатов, в Назарово — Губин Олег. В Назарово Скоробогатова и Губина знали многие... То-то удивятся ваши избиратели, узнав, кому они отдали свои голоса... Я был верным другом, но не люблю, когда меня предают. Если в меня ударит молния, сразу пойдут факсы во все концы света, — цитировал письмо «Коммерсант».

В январе 2000 года по красноярскому телевидению показали видеозапись обращения Татаренкова к Быкову. В ней он утверждал, что это и другие его разоблачительные обращения должны быть обнародованы, в случае его смерти:

От вас исходит угроза моей жизни. Вы меня предали, поэтому мне остаётся только предать огласке факты вашей жизни последних лет.



Я считаю, что была неудачная шутка насчёт Германии, где мы с вами должны были встретиться, а на самом деле меня должны были убить. Это не от большого ума.



Хотите стать вместо Лебедя губернатором Красноярского края? Этого нельзя допустить… Даже те, что стоят за вами, и то, наблюдая за вами со стороны, говорят, мол, какая паскуда выросла! Но вы им пока нужны, и они вас поддерживают…



Вы предали нашу дружбу, постаравшись все грехи свалить на меня. Может, вам напомнить, сколько греха на вас!.. Руководили всеми убийствами вы. Я вам напомню Чистяка, владельца казино „Яр“. Напомню Синего, Толмача, Ляпу. Кстати, Ляпу убили те, кто должен был убить вас, но вы с ними сумели договориться… Убили их по вашему приказу. Обвинили вы во всём меня… Я могу ещё продолжать. Помните тех четверых ребят, зарытых в землю, они приехали, как вы сказали, под видом бизнесменов, а вам показалось, что они хотят вас убить. Их зарыли в землю…



Лобан, Терех, которые были верными людьми Толмача, убиты. В Москве убили Скоробогатова Сергея, назаровского парня, вашего земляка, по вашему приказу убили, я знаю кто. Губина Олега убили по вашему приказу, расстреляли прямо в джипе. Вспомнили? Виктора Цимика по вашему приказу отправили на небеса…



Ещё можно продолжать, но и этого хватит вам на пожизненное заключение… На других кассетах я более подробно рассказываю, кто для вас и кого убивал… Если произойдёт огласка всех этих фактов, то как политику вам придёт конец . Вы станете не нужны тем людям, которые вас поддерживают. Они вас просто раздавят, а затем уничтожат чисто физически, так же, как это делали вы…



Вы живёте нормально до тех пор, пока живу нормально я… А вообще, мне не хочется с вами говорить. Для меня вы мразь, предатель!..

Но уже 11 июля 2000 года стало известно, что Татаренков не мёртв, как утверждал он сам в видеоролике. В тот день он обратился к депутатам красноярского Заксобрания с заявлением, в котором отрёкся от прежних своих слов:

Меня допрашивают в качестве свидетеля по делу Анатолия Петровича Быкова и предлагают дать показания, порочащие А.П. Быкова и других. В ход идут все методы. Ко мне регулярно приходят работники милиции разных рангов, от оперуполномоченного до генерала Пащенко и Колесникова В. И. Меня запугивают тем, что если я не дам показания, то в Грецию не вернусь. Мою жену должны на днях освободить из-под стражи в Греции. Мне говорят, что за одно освободят и могут тут же посадить за другое, и я свою жену никогда не увижу. Пащенко говорит, что у него в Греции хорошие связи. Дело дошло до того, что мне предлагают деньги в обмен на показания против А.П. Быкова. Речь идёт о двух миллионах долларах. До этого меня пугали переводом в город Ачинск, где, как они говорят, мне не гарантирована безопасность. Грозили отправкой в Москву. То есть, любой ценой добиваются от меня ложных показаний, которые бы позволили осудить А. П. Быкова. Я уже заявлял и заявляю, что никакими сведениями о каких-либо преступлениях А. П. Быкова не располагаю и считаю его порядочным человеком.

Владимир Татаренков Сергей Черных/ТАСС

С чем же было связано такое изменение показаний? Как утверждал Эдуард Лимонов в своей книге «Охота на Быкова», видеообращение Владимира Татаренкова было навеяно страхом быть убитым своим давним знакомым, в чём его могли убедить заинтересованные лица. Ответ на то, кто мог быть этим «интересантом» дали несколько респондентов писателя. Среди них оказалась журналист Марина Добровольская, которая в 1996 году записала с Быковым одно из первых телеинтервью, а затем ставшая его сторонницей и депутатом (позднее стала советником губернатора Виктора Толоконского, а ныне член Заксобрания от «Единой России»). По её словам, греческого сидельца якобы попросили сделать это экс-начальник красноярского отдела по борьбе с оргпреступностью (РУОП) Владимир Агеев и бывший компаньон Быкова, ставший его оппонентом, — Геннадий Дружинин.

Дружинин <…> жадный, хамоватый, люди не хотят с ним работать. За Быковым ходил как хвостик. Помогал мне делать программу о Толе. „Мой друг Толя!“ А потом: „Я его не знаю!“. Дружинин и Агеев сообщили Татарину, что Быков хочет его убить. „Запиши плёночку, чтоб предохраниться!“. Записал, и его забрали с плёнкой. Это была провокация, — рассказывала Добровольская.

Эту же версию высказывал знакомый с криминальными раскладами анонимный собеседник автора книги, по мнению которого «Агеев создал впечатление у Татарина, что Быков хочет его убить». По его словам, Агеев якобы был в Греции в момент ареста Татаренкова, не исключив, что даже мог навести греков на криминального деятеля из Саяногорска.

Про деятельность Владимира Агеева негативно отзывался и сам Быков, по мнению которого высокопоставленный милиционер не делал ничего для борьбы с преступностью (по мнению многих наблюдателей, силовики в начале 1990-х занимались модным на тот момент стравливанием группировок, которые уничтожали себя в разборках друг с другом).

В Красноярском крае с 1993 года в криминальной среде велись так называемые разборки. Об этих разборках знали все чиновники, руководившие силовыми структурами. Тот же Агеев знал, когда руководил РУОПом, Агееву я в открытую заявлял, что может произойти, если эти разборки не остановить. Но силовые структуры ничего делать не хотели, они ждали, что же произойдёт завтра и кто будет следующей жертвой. Таким образом, они подталкивали меня в преступность. Для них было лучше видеть Быкова в ранге преступника, — констатировал Быков на пресс-конференции в декабре 1998 года.

Владимира Татаренкова из Греции принимал майор милиции и следователь Алексей Щипанов, который сообщил Эдуарду Лимонову много важных подробностей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татарин никаких показаний не давал. Он с порога объявил: „Извините меня, я это всё придумал, мне сказали, что Толя хочет меня убить. Толя очень хороший человек, сказал Татарин. Записывала его на видео его жена до ареста <…>. У Татарина была единственная обида на Быкова, что Быков отказался принять его сестру. Ну знаете, Быков даже своим родственникам отказывался помогать: „руки-ноги есть, работайте!“ Зато Быков внёс взнос за жену Татарина, $20 тысяч в Греции на изменение меры пресечения. Залог, — рассказал Щипанов.

Он же в конце 2000 года отправил Татаренкова обратно в греческую тюрьму. Но в 2010 году «Алюминиевого мясника», как называли его в СМИ, вновь экстрадировали в Россию по требованию Генпрокуратуры. Тогда российские власти обвинили его в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко, в чём сегодня подозревают Анатолия Быкова.

Непосредственными исполнителями убийства, как уже отмечалось выше, стали Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Первый в 1997 году получил пожизненный срок, а второй долгое время находился в бегах, а по некоторым данным, недавно был убит в Новосибирской области.

Помимо этого, Татаренкова подозревали в расстреле 21 июля 1994 года в Минусинске криминального авторитета из Москвы Владимира Мустафина по прозвищу Мустафа, а всего он обвинялся в 15 убийствах во время передела алюминиевого рынка Красноярского края и Хакасии, восемь из которых были совершены его группировкой с мая по июль 1994 года.

Многочисленные эпизоды из дела Татаренкова исключили, в результате «алюминиевый мясник», как его прозвали в прессе, в июле 2012 года получил 13,5 лет колонии общего режима за организацию убийства Наумова и Войтенко. Столь мягкое наказание на фоне пожизненного срока для исполнителя объяснялось якобы истечением сроков давности.

Голованов против всех

Новые показания на Быкова, которые Татаренков стал давать спустя почти восемь лет после того, как получил в России очередной срок. По данным СК, он подтвердил их на очной ставке с Быковым. Бывший адвокат Татаренкова Танзиля Дубинникова пояснила , что в уголовном деле её доверителя нет никаких данных о причастности к нему Быкова.

Тут стоит вновь обратиться к рассказу милицейского следователя Алексея Щипанова, который в разговоре с Эдуардом Лимоновым 20-летней давности признался, что лично пытался посадить «алюминиевого короля», невольно описав его психологический портрет.

Андрей Самсонов/ТАСС

Самое важное качество Быкова — что он не врёт ничего. Либо не говорит, отказывается отвечать, либо правду говорит. Я два года убил на то, чтобы посадить Быкова, но ничего не нашёл… В большинстве, больше чем в половине убийств, он не виноват с точки зрения закона, но вообще виноват морально… С Быковым сложно… Я не думаю, что он когда-либо кому отдавал приказ убить. Он как-то сказал: „Если ко мне подойдёт рабочий с завода и скажет: „Анатолий Петрович, я хочу убить кого-то“, как я могу этому помешать?“ Привозил мальчишек с юга края, давал машину, девчонок, давал работу. А они из безработной голодной зоны. Они его боготворили. Они готовы были для него на всё. В рот смотрели… А с другой стороны, если выбирать между Быковым и кем-то ещё, то он наименее опасная фигура, с точки зрения улицы, жизни в крае. Может быть, с точки зрения государства, опасен, — размышлял Щипанов.

Также он сообщил весьма интересную подробность из криминальной жизни Красноярского края первой половины 1990-х, а именно деятельность преступной группировки Голованова.

В своё время была бригада, ставила целью и Быкова убить. Ходили в чёрных пальто, читали „Крёстного отца“, вот эти пытались стать настоящей мафией. Бригада Голованова. Накрошили много преступлений. Голованов — бывший сотрудник милиции, майор, отсидел за убийство. Его свои потом убили. „Я Быкова в конце концов застрелю“ — Голованов так говорил. Раскрылось всё это уже после его смерти, — отметил Щипанов.

По его словам, ряд убийств, которые молва приписывала Быкову и его бригаде, совершили именно «головановцы». Этот штрих сегодня уже почти стёрся из памяти, поскольку у земли енисейской есть наиболее «распиаренный» кандидат, на которого можно списывать «висяки».

Начитавшись Ленина, майор создал такую непроницаемую структуру, где были отдельные звенья, а руководителей звеньев знал только он. Ещё был у него помощник - Кавалевич, тоже бывший сотрудник органов, но и он тоже погиб. Подчинялись ребятишки только Голованову. Зашкалило у него, порядка 15 убийств уже было. Его самые головастые ребятишки и убили. Они тогда пошли по корыстному убийству. Сели на 9, на 10 лет. Заказчик — один из ребят — получил 11 лет. Мальчишка: „Когда я увидел в списке на устранение своего отца, я сказал: всё! Хватит!“ Но показания они стали давать уже после осуждения. У них были две команды, кроме деления на звенья: наркоманы и исполнители. Наркоманы готовили почву, вели разведку. И, скажем, должны были убить в 11 часов. Но до них приходили люди в 9 часов, раньше и убивали. Наркоманы являются в 11 и находят трупы. В случае чего на наркоманов ложилось преступление. Потом, вопреки всем правилам, оружие они не сбрасывали на месте, но складировали, чтобы подбрасывать конкурентам, — добавил подробностей Щипанов.

Этот рассказ заставил Лимонова предположить, что банда Голованова была чем-то вроде «Белой стрелы» — существующей в многочисленных легендах мифологической организации из бывших и действующих сотрудников силовых ведомств, которые в 1990-е годы якобы вели законспирированную борьбу по очистке городов от криминальных авторитетов. Он не исключил, что взрыв бомбы перед автомобилем Быкова, за что, по версии Татаренкова, покарали Кирилла Войтенко и Александра Наумова, могло быть их рук дело.

Если Голованов охотился на него (Быкова. — NEWS.ru), то только до конца 94 года, потому что потом Голована уже не было. И его киллера Кавалевича <…> не было. А, кстати, все основные убийства в Красноярске совершены в 1993-94 годах.<…> А в 1995-м уже стало тише и тихо. И Красноярск достался Быкову, — предполагал Лимонов.

Вместо эпилога

За день до задержания Быкова, 6 мая, в своём доме был найден мёртвым другой крупный бизнесмен Дмитрий Босов. Эти два события некоторые СМИ попытались связать, предположив, что погибший якобы должен был давать показания на красноярца.

Действительно, Босов имел некоторое отношение к трагическим событиям, разворачивающимся вокруг сибирских алюминиевых активов.

Как писал Forbes, когда в 1995 году Босов вместе с миллиардерами Владимиром Лисиным и Олегом Дерипаской ехал на собрание акционеров Ачинского глинозёмного комбината, в засаде их автомобиль якобы поджидали «братки» с гранатомётами. Якобы устранить их, как конкурентов хотел Татаренков, но в последний момент Быков потребовал всё отменить. В 2012 году Дерипаска, с 1994 года занимавший пост директора Саяногорского алюминиевого завода в Хакасии, признался , что был вынужден платить «дань» людям Татаренкова после того, как получил телефонный звонок с вопросом: «Олег, а ты оградку на кладбище себе покрасил?»

По ещё одной версии, Дмитрия Босова должны были застрелить в июле 1997 года, во время войны за КрАЗ, но якобы киллер замешкался, когда бизнесмен, выйдя из гостиницы «Яхонт», закричал от страха.

Как это было на самом деле, представить довольно сложно — события той войны всех против всех становятся объектом фальсификаций, а её ветераны либо уже лежат в земле, либо запутывают следы противоречивыми показаниями, как Татаренков. Словом, по мере отдаления тех событий и их использования в текущих нуждах, приходится всё больше убеждаться в наступлении эпохи с самым непредсказуемым прошлым.

В подготовке материала также участвовали Марина Ягодкина и Сергей Вилков.