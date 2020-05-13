Аналитики выяснили, какие вакансии наиболее востребованы в Петербурге

https://static.news.ru/photo/84c92344-9500-11ea-88df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Специалисты hh.ru провели исследование и определили, какие профессии сейчас самые востребованные и высокооплачиваемые в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Эксперты провели исследование рынка труда за прошлый месяц и составили рейтинг лучших вакансий, пишут «Невские новости». Таким образом с 1 по 30 апреля 2020 года на сайте было опубликовано 24 тыс. 765 вакансий. При этом, согласно исследованию, работодатели разместили на 21% меньше вакансий, чем годом ранее.

Во время пандемии COVID-19, в Петербурге больше всего требуются IT-специалисты, менеджеры по продажам в сфере строительства и производства. Спрос сохраняется на специалистов в области транспорта, медицины, маркетинга, рекламы, а также рабочий персонал.

Эксперты при этом отмечают, что по сравнению с апрелем прошлого года количество соискателей увеличилось на 12%. Больше всего работа нужна петербургским студентам, «продажникам». Кроме того, жители Петербурга ищут работу в сфере транспорта, логистики и производства. Также хотят найти работу айтишники и специалисты в сфере бухгалтерии.

Кроме того отмечается, что на рынке труда появилось больше направлений, где уровень конкуренции превышает нормативный показатель в пять-шесть раз. Самая большая конкуренция при этом среди студентов и работников сферы искусства.

Ранее NEWS.ru разбирался, как искать работу в кризис во время самоизоляции.