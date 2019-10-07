https://static.news.ru/photo/c04db87c-e98d-11e9-9e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Согласно данным, не входящим в регулярные публикации Росстата, около 2,6% всех смертей в России в 2018 году были связаны со злоупотреблением спиртным.

На болезни, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя, — алкогольную кардиомиопатию, отравления, гепатиты и цирроз печени пришлось 4–5% смертей мужчин трудоспособного возраста и 1,5% смертей женщин. При этом в трети случаев причиной летального исхода служит отравление, ещё треть вызвана кардиомиопатией, передаёт РБК со ссылкой на данные Росстата.

Кроме того, алкоголь в ряде случаев стал причиной новообразований в ротовой полости, гортани, носоглотке, пищеводе, ободочной и прямой кишке, печени, грудных железах. И. о. главы управления здравоохранения Липецкой области Галина Левакова рассказала, что некоторые причины смерти не входят в статистику, например, суициды, произошедшие из-за усугубления течения депрессии употреблением спиртного.

Лидером по смертности от пьянства стал Чукотский автономный округ — 13 человек на десять тысяч населения, или каждый девятый умерший. В Магаданской области каждая одиннадцатая смерть произошла по вине горячительных напитков, при этом ни в одном из этих регионов не было зафиксировано смертей от отравлений контрафактным спиртным. Также в антирейтинг вошли Ивановская, Ярославская и Новгородская области.

Чукотка оказалась также впереди всех по числу выявленных случаев заболеваемости алкоголизмом — 29 человек на десять тысяч населения, похожая ситуация в Ненецком автономном округе (одному человеку из 500 в 2018 году впервые поставили такой диагноз). В Пензе выявлено по 18 случаев на десять тысяч людей.

Другая статистика у Всемирного общества здравоохранения, в неё входит больше причин смерти, связанных с алкоголизацией. Так, по версии ВОЗ, в России в 2016 году от спиртного умерло 22% человек из общего числа ушедших из жизни. Выше этот показатель только в Молдавии, Литве и Белоруссии — 24–26%.

Как писал News.ru ранее, специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что с 2003 по 2018 год уровень смертности среди мужчин в России сократился на 39%, а среди женщин — на 36%. По словам экспертов, данные показатели отражают тенденцию по снижению количества употребляемого в стране алкоголя.