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Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что с 2003 по 2018 год уровень смертности среди мужчин в России сократился на 39%, а среди женщин — на 36%.

По словам экспертов, данные показатели отражают тенденцию по снижению количества употребляемого в стране алкоголя.

Отражением этой тенденции стало сокращение смертности от всех причин за период с 2003 по 2018 год, которое составило 39% у мужчин и 36% у женщин, при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением спиртного, — передаёт РИА Новости слова специалистов ВОЗ.

Исходя из предоставленных данных, с 2003 по 2016 год среднее потребление горячительных напитков на душу населения сократилось на 43%.

Ранее News.ru сообщал, что назван самый пьющий регион России. Наибольшая доля розничных продаж крепкой алкогольной продукции приходится на Московскую область (9,35%). Далее идут Москва (8,56%) и Санкт-Петербург (4,32%). Это следует из информации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за второй квартал 2019 года. Несколько меньше крепкого алкоголя продали в Татарстане (3,52%) и Свердловской области (3,24%).