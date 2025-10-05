Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 17:20

Алюминиевая фольга — спасение для хозяек: больше не надо гладить белье часами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хозяйски тратят очень много времени и сил на глажку белья. Алюминиевая фольга станет спасением и сделает процесс в два раза эффективнее.

Фольга отражает тепло утюга, направляя его обратно к ткани, что делает процесс вдвое эффективнее. Просто положите ее блестящей стороной вверх на гладильную доску, а сверху разместите одежду. Можно даже снизить температуру утюга на один уровень — результат будет таким же хорошим, но ткань не повредится.

Особенно хорошо метод работает с плотными материалами: джинсой, льном, хлопком. Складки разглаживаются с первого раза. Для тонких тканей способ не подходит, так как могут остаться следы. Используйте фольгу многократно для экономии.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

