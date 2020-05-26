Актёр Алексей Барабаш перенёс два инсульта подряд

https://static.news.ru/photo/81df5de8-9f68-11ea-896b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Барабаш Фото: barabashkino/instagram.com

Актёр Алексей Барабаш рассказал, что два года назад перенёс два инсульта в течение четырёх дней. Он признался, что уже мысленно себя похоронил, однако ему удалось восстановиться и вернуться на сцену.

Однажды я проснулся, а правую часть моего тела парализовало. Я не чувствовал ни рук, ни ног. Для меня это был шок. Мне было страшно, — рассказал он в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Актёр уточнил, что рядом с ним тогда оказалась его девушка, они успели вовремя добраться до больницы, однако потом случился второй инсульт.

Это было, наверное, самое мощное потрясение в моей истории, — сказал Барабаш.

Актёр считает себя везунчиком. Он рассказал, что несмотря на порванную сонную артерию, ему помогла восстановиться любовь к жизни, и через полтора месяца он уже вышел на съёмочную площадку.

Как писал NEWS.ru, российский актёр Алексей Янин, который пять лет назад пережил инсульт, начал вставать на ноги. Об этом рассказала его мать Ольга Янина телеканалу НТВ. По её словам, актёр перенёс множество операций и «вообще первое время не разговаривал». Сейчас он уже встаёт, улыбается, говорит, много занимается на тренажёрах. По её словам, Алексей — инвалид первой группы. Она подчеркнула, что о полном выздоровлении на данное время речи не идёт. Ольга рассказала, что в месяц на лечение сына уходит более 100 тысяч рублей.