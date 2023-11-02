Акцию Журавеля и беспорядки в Махачкале координировал один Telegram-канал

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Никита Журавель

Свидетели по делу обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде Никиты Журавеля в суде указали на тот же Telegram-канал, через который координировались беспорядки в аэропорту Махачкалы, передает РИА Новости. Двое свидетелей, — имам волгоградской мечети Ильяс Бектимиров и журналист местного СМИ Иван Богданов, — были опрошены по видеосвязи в Висаитовском суде Грозного.

Девятнадцатого мая, просматривая ленты Telegram-каналов, я зашел на Telegram-канал «Утро Дагестан», где увидел ролик, о котором идет речь, — сообщил Богданов.

Бектимиров, в свою очередь, отметил, что 19 мая был на мероприятии в Казани.

Девятнадцатого мая, в пятницу, мне позвонили с города Волгограда... Сказал, это ваша мечеть или не ваша? Там по видео это наша мечеть, я это подтвердил, — сказал имам.

В мае Журавеля задержали за акцию с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. По данным СК, молодой человек сознался, что действовал за деньги по указанию спецслужб Украины. Завели дело об оскорблении чувств верующих. Также его обвинили по статье о хулиганстве с неуважением к обществу по мотивам религиозной ненависти. В конце мая Журавеля передали следователям в Чечню.

Вечером 29 октября сотни человек штурмовали аэропорт Махачкалы в ожидании прибытия рейса из Тель-Авива. Участники акции предполагали, что на борту самолета находятся беженцы из Израиля, намеренные поселиться в Дагестане. СМИ писали, что беспорядки были организованы авторами Telegram-канала «Утро Дагестан», связанного со сбежавшим из РФ экс-депутатом Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).