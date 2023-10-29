«На улице ждет разъяренная толпа»: почему в Махачкале заблокирован аэропорт Протестующие осадили аэропорт Махачкалы из-за рейса из Тель-Авива

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Толпа протестующих осадила аэропорт в Махачкалы и заблокировала дороги. Участники акции намерены не пропускать в республику беженцев из Израиля. Что сегодня происходит в Дагестане, как реагируют на происходящее представители властей и при чем тут украинские спецслужбы?

Что происходит в Махачкале

Сотни жителей Махачкалы прибыли в махачкалинский аэропорт Уйташ вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции полагают, что самолет авиакомпании Red Wings везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы намерены не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против исламского движения ХАМАС.

В субботу, 28 октября, в Махачкале и Хасавюрте прошли акции, в ходе которых местные жители искали беженцев из Израиля в здешних гостиницах. 29 октября в Нальчике подожгли строящееся здание еврейского культурного центра.

Фото: Соцсети

Чтобы обеспечить безопасность, в аэропорт прибыл ОМОН, усиление объявлено в зданиях управлений МВД Каспийска и Махачкалы. В соцсетях распространяются видеозаписи, на которых участники акции в аэропорту Махачкалы блокируют все дороги из аэропорта и досматривают проезжающие автомобили в поисках приезжих.

По данным сервиса Flightradar, самолет приземлился в Махачкале в 19:17 по местному времени.

В соцсетях опубликовано видео, как первые пассажиры начали покидать самолет, однако команда воздушного судна призвала их вернуться обратно на борт, поскольку к ним приближались протестующие.

Журналистка Юлия Витязева опубликовала в своем Telegram видеозапись, на которой слышно, как «командир самолета в Махачкале просит пассажиров даже не пытаться выходить, так как снаружи их ждет разъяренная толпа»

«Говорит командир. Пожалуйста, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Возможно, мы тоже попадем под раздачу», — говорится в публикации.

«Известия» сообщают, что толпа прорвалась в терминал аэропорта и забирается на крышу. В соцсетях публикуют кадры, как мужчины пытаются пробраться в самолет.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что полиция начала глушить связь в районе аэропорта, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия.

Как реагируют власти на окружение аэропорта Махачкалы

После акций в Хасавюрте и Махачкале глава Дагестана Сергей Меликов призвал людей одуматься и не поддаваться на провокации, организованные «врагами России». По его словам, провокаторы сумели воспользоваться болью мусульман из-за трагических событий в Палестине.

«Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — объяснил ситуацию глава региона.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов поддержал главу республики, подчеркнув, что в Дагестане не осталось тех, кто равнодушен к событиям в Палестине, однако «находятся те, кто провоцирует население и ждет усугубления конфликта».

«Именно этим сейчас занимаются наши враги, играя на наших эмоциях. Результат этих манипуляций мы наблюдали накануне в Хасвюрте — есть деструктивные силы, провоцирующие нашу молодежь на противоправные действия. Я призываю вас, земляки, сохранять спокойствие и помнить, что Дагестан — это многонациональная и многоконфессиональная республика, где всегда царили взаимное уважение и добрососедство», — объявил градоначальник.

В соседней Чечне также осудили действия участников несанкционированных акций.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы не имеем права проецировать действия преступного руководства Израиля на всех евреев. Тем более они (евреи) однозначно осуждают преступный режим Израиля», — заявил министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.

Что говорят евреи

Иудейская община России допустила эвакуацию евреев из Дагестана в связи со всплеском антисемитских настроений. Представитель главного раввината России в республике Овадья Исаков заявил, что еврейское население боится и есть опасения, что в РФ сейчас для евреев нигде не безопасно.

«Ситуация очень тяжелая в Дагестане, люди из общины боятся, они звонят, а я не знаю, что посоветовать. Одна женщина обратилась за помощью к участковому, а тот сказал: „Ну, вы же видите, что вы делаете с их детьми там“. Она пыталась объяснить, что ХАМАС делает, но для участкового все наоборот. Весь мир перевернут для него и всех остальных», — заявил представитель раввината.

По его словам, в Дагестане проживает около 600–800 еврейских семей, из них половина — в Дербенте.

Главный раввин России Берл Лазар призвал правоохранителей дать жесткий отпор «агрессивным действиям ослепленных ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике» и вспомнить о том, что отношения между народами в России должны строиться на принципах взаимоуважения.

«У нас в России, слава богу, отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны. Они веками строились на принципах взаимного уважения. <...> Давайте же делом докажем, что наши национальные традиции — это традиции взаимопомощи, что наши культуры — это культуры мира, что наши религии — религии праведности и человеколюбия!» — пишет Telegram-канал «Раввин Берл Лазар»

При чем тут Украина

Слухи о том, что в Дагестан могут прибыть беженцы, появились вскоре после атаки бойцов ХАМАС на Израиль и резкой эскалации конфликта в секторе Газа. Авиакомпания Red Wings опровергла утверждения, что дополнительные рейсы из Тель-Авива в Махачкалу якобы предназначены для эвакуации беженцев.

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Война с фейками» указал, что антисемитские провокации в Дагестане были организованы авторами канала «Утро Дагестан», который связан с центрами информационно-психологических операций украинских спецслужб и входит в сетку каналов сбежавшего из России журналиста Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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