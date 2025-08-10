Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 минут на солнце — и картофель станет ядовитым: как сушить после выкопки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правильная просушка клубней — залог их длительного хранения! Помните, всего 30 минут на солнце — и картофель станет ядовитым. Рассказываем, как правильно сушить картошку после выкопки.

Сразу после уборки клубни нужно разложить в один слой в тенистом, хорошо проветриваемом месте (под навесом, в сарае) на 3–4 часа. Максимальное время, которое картофель может находиться на солнце, — не более 30 минут, иначе в клубнях начинает вырабатываться ядовитый соланин (они зеленеют).

Затем картофель нужно перенести в темное помещение с температурой +15–18 °C и влажностью 90–95% для досушивания на 10–14 дней. В этот период кожура уплотняется, затягиваются мелкие повреждения, что предотвращает гниение. Критически важно: не мыть картофель перед просушкой, не складывать толстым слоем и регулярно переворачивать для равномерного проветривания. После этого храните клубни при температуре +2–4 °C.

Ранее были названы признаки, которые укажут, что свеклу нужно выкапывать с грядки.

