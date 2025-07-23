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23 июля 2025 в 12:15

Если видите это — выкапывайте свеклу с грядки: так вы сохраните урожай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если видите это — выкапывайте свеклу с грядки. Рассказываем, как определить готовность корнеплодов к сбору урожая и как их хранить.

Чтобы определить, что свекла готова к уборке, обратите внимание на несколько признаков: нижние листья ботвы начинают желтеть и вянуть, а корнеплоды достигают характерного для сорта размера (обычно 5–10 см в диаметре). Кожица становится плотной и гладкой, а при выкапывании видны тонкие боковые корешки.

Для проверки можно выкопать одну свеклу — если хвостик тонкий и не волокнистый, а мякоть сочная и темно-бордовая, пора убирать урожай. Выкапывайте свеклу в сухую погоду, аккуратно поддевая вилами, чтобы не повредить кожицу. Ботву срезайте, оставляя 1–2 см черешков. Перед закладкой на хранение просушите корнеплоды 2–3 часа на воздухе (но не на солнце).

Храните свеклу в погребе при температуре 0–2 °C и влажности 85–90%, пересыпав песком или опилками, либо в ящиках с отверстиями. Так вы сохраните урожай до весны, сберегая все витамины.

Ранее стало известно, как понять, что пора выкапывать лук.

свекла
огороды
дачи
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
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