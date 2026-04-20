2 ложки в тесто — и блины становятся тающими. Простой рецепт, который получается всегда

Если вы ищете идеальные блины — тонкие, нежные и с хрустящими краями, попробуйте этот вариант. Весь секрет — в сливочном масле: именно оно делает текстуру мягкой, а вкус — насыщенным. Рецепт простой, но результат всегда радует.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл, яйца — 3 шт., мука — 50 г, сливочное масло — 2 ч. л., сахар — 0,5–1 ст. л., соль — щепотка.

Приготовление

Сначала яйца растираем с сахаром и солью. Добавляем молоко, затем муку и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем венчиком или миксером до гладкости — важно, чтобы не было комочков.

Жарим тонкие блины на хорошо разогретой сковороде до легкой золотистой корочки с двух сторон. Сковороду можно почти не смазывать, но для первого блина лучше слегка пройтись маслом.

Главное — не передерживать на огне, иначе они станут сухими. Эти блины готовятся очень быстро, поэтому лучше не отходить от плиты.

Если планируете соленую начинку, уменьшите сахар до половины ложки. А для сладкого варианта можно добавить чуть больше — примерно 1 столовую ложку.

Такие блины вкусны сами по себе — с сахарной пудрой, медом или вареньем. Но отлично подходят и для любой начинки: от творога до мяса.

