20 апреля 2026 в 11:15

2 ложки в тесто — и блины становятся тающими. Простой рецепт, который получается всегда

Если вы ищете идеальные блины — тонкие, нежные и с хрустящими краями, попробуйте этот вариант. Весь секрет — в сливочном масле: именно оно делает текстуру мягкой, а вкус — насыщенным. Рецепт простой, но результат всегда радует.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл, яйца — 3 шт., мука — 50 г, сливочное масло — 2 ч. л., сахар — 0,5–1 ст. л., соль — щепотка.

Приготовление

Сначала яйца растираем с сахаром и солью. Добавляем молоко, затем муку и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем венчиком или миксером до гладкости — важно, чтобы не было комочков.

Жарим тонкие блины на хорошо разогретой сковороде до легкой золотистой корочки с двух сторон. Сковороду можно почти не смазывать, но для первого блина лучше слегка пройтись маслом.

Главное — не передерживать на огне, иначе они станут сухими. Эти блины готовятся очень быстро, поэтому лучше не отходить от плиты.

Если планируете соленую начинку, уменьшите сахар до половины ложки. А для сладкого варианта можно добавить чуть больше — примерно 1 столовую ложку.

Такие блины вкусны сами по себе — с сахарной пудрой, медом или вареньем. Но отлично подходят и для любой начинки: от творога до мяса.

Ранее мы делились рецептом интересного салата. Винегрет с яйцами — заправка из авокадо.

Проверено редакцией
Читайте также
Рецепт из турецкого отеля! Теперь готовлю эти блинчики дома — пышные, воздушные, с тысячей пузырьков
Рецепт из турецкого отеля! Теперь готовлю эти блинчики дома — пышные, воздушные, с тысячей пузырьков
Блинная закуска «Макраме» — вместо скучных рулетов: ажурные, кружевные и с любой начинкой
Блинная закуска «Макраме» — вместо скучных рулетов: ажурные, кружевные и с любой начинкой
Подготовка автомобиля к весне: 10 пунктов чек-листа после зимы
Подготовка автомобиля к весне: 10 пунктов чек-листа после зимы
На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка
На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка
Эти кутабы хочется есть бесконечно — нежные лепешки с сулугуни: круче любых пирогов
Эти кутабы хочется есть бесконечно — нежные лепешки с сулугуни: круче любых пирогов
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

