Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 21:30

1000 лет назад об этом писал Омар Хайям: две привычки, которые делают человека счастливым

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Персидский мудрец Омар Хайям жил почти тысячу лет назад, но его мысли о счастье до сих пор не потеряли актуальности. Современные психологи только в XX веке начали изучать то, что он сформулировал в коротких четверостишиях.

Хайям не обещал легкой жизни, но указал на две простые привычки, которые меняют восприятие реальности. Первая — замечать то, что уже есть. Он говорил: счастье не в том, чтобы получить желаемое, а в том, чтобы хотеть то, что уже имеешь. Мы быстро привыкаем к хорошему и фокусируемся на том, чего не хватает. Благодарность — это тренировка внимания. Не нужно притворяться, что проблем нет. Достаточно выделять время на то, что уже работает: здоровье, крыша над головой, вкусный кофе по утрам.

Перед сном вспоминайте три вещи за день, которые порадовали. Вторая привычка — перестать бороться с неизбежным. Хайям учил: человек не властен над судьбой, но свободен в отношении к ней. Это не про смирение и бездействие, а про умение отличать, где ваше влияние есть, а где вы тратите энергию впустую. Две привычки, которые не требуют денег или особых усилий, — только внимания к себе.

Проверено редакцией
советы
психология
Омар Хайям
мудрость
Мария Левицкая
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.