Жена Александра Маршала не стала комментировать состояние его здоровья

https://static.news.ru/photo/277161a2-80dc-11eb-9171-96000091f725_660.jpg Александр Маршал Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга и директор музыканта Александра Маршала Наталья Минькова отказалась обсуждать с журналистами состояние мужа.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о его якобы госпитализации в предынсультном состоянии. Однако она опровергла данные слухи. Журналисты предположили, что ему стало плохо в собственном подмосковном доме.

Я не могу сейчас рассказывать вам о состоянии мужа. У Александра всё в полном порядке. Спасибо, — кратко ответила женщина на вопрос портала Teleprogramma.pro.

Накануне врачи госпитализировали в одну из клиник на территории Москвы Александра Тимофеевского — сценариста и автора песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма про Чебурашку и Крокодила Гену. Информация об этом появилась 7 марта. Предполагается, что у музыканта обострилось заболевание пищеварительного тракта.

Как ранее передавал NEWS.ru, рэп-исполнитель Иван Алексеев, известный как Noize MC, 6 марта сообщил своим подписчикам, что его госпитализировали. Он сопроводил пост о болезни строчками из своей песни «Бассейн». Noize MC рассказал, что ему пришлось вызвать скорую из-за сильных болей в спине. Известен и диагноз Алексеева: ему диагностировали люмбаго и воспаление седалищного нерва.