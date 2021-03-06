Автор шлягера из мультика про Чебурашку госпитализирован

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Врачи госпитализировали в одну из клиник на территории Москвы Александра Тимофеевского — сценариста и автора песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма про Чебурашку и Крокодила Гену. Информация об этом появилась в СМИ в воскресенье, 7 марта.

Исходя из имеющихся сведений, сценарист почувствовал себя плохо утром. Жена Тимофеевского отвещда супруга в больницу.

Предполагается, что у автора всенародно любимого шлягера из мультфильма произошло обострение заболевания пищеварительного тракта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, рэп-исполнитель Иван Алексеев, известный как Noize MC, 6 марта сообщил своим подписчикам, что его госпитализировали. Он сопроводил пост о болезни строчками из своей песни «Бассейн».

Noize MC рассказал, что ему пришлось вызвать скорую из-за сильных болей в спине. Известен и диагноз Алексеева, ему диагностировали люмбаго и воспаление седалищного нерва.