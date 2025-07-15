Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область

Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область Гусев: число пострадавших при ударе ВСУ по Воронежской области увеличилось до 24

Число пострадавших после ночной атаки Вооруженных сил Украины на Воронежскую область выросло до 24 человек, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Cреди них четверо несовершеннолетних.

По последней информации врачей, общее количество пострадавших достигло 24 человек (в том числе 22 — в Воронеже), — написал Гусев.

Он отметил, что всего госпитализированы 17 раненых. Остальные получают лечение амбулаторно, добавил губернатор.

Ранее Гусев информировал, что режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Воронежа из-за последствий падения обломков БПЛА. По его словам, в каждом районе города будут сформированы ремонтно-восстановительные бригады.

По последним данным, повреждены фасады и остекление 12 многоквартирных и трех частных домов в Воронеже. Жители пока находятся в ПВР. Повреждения также получили бизнес-центр и ряд нежилых объектов.

Как считает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, беспилотники «Лютый» и «Бобер», атаковавшие Воронеж, могли быть запущены с территории Украины. По его словам, данные типы дронов могут преодолевать расстояние в тысячу километров.