Mash: экс-солист «Парка Горького» Маршал госпитализирован

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Экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Музыкант почувствовал себя плохо у себя дома в Подмосковье, после чего ему вызвали скорую. Медики приняли решение увезти знаменитость в больницу.

63-летний певец приехал в Москву в 1980 году. В один из дней к нему подошёл будущий коллега Стас Намин и предложил присоединиться к культовой группе. Концертный дебют группы состоялся в 1987 году. Кроме того, в составе музыкального коллектива Маршал выступал на разогреве у Scorpions. Изначально публика холодно отнеслась к «Парку Горького», однако позднее к группе пришёл успех.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в отделение реанимации. По некоторым данным, у него случился инфаркт.