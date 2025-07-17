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17 июля 2025 в 17:03

Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор

Прокуратура обжаловала приговор сооснователю рок-группы «Смысловые галлюцинации»

Владимир Бурдин Владимир Бурдин Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В Свердловской области прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор одному из основателей известной рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебных органов региона. Музыкант был осужден на три года в колонии за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

По Бурдину в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило апелляционное представление прокурора, — сказал источник.

2 июля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении Бурдина. В ходе судебного процесса бывший участник коллектива первоначально признал свою вину и выразил готовность компенсировать ущерб потерпевшему. Музыкант объяснял свои действия состоянием аффекта, утверждая, что не осознавал полностью происходящее. Однако в заключительном слове Бурдин изменил показания, заявив, что взял на себя чужую вину «из чувства товарищества» по просьбе одного из свидетелей.

Ранее российский суд вынес приговор Валерии Федякиной, известной как «богиня блокчейна». Она получила семь лет лишения свободы за организацию финансовой пирамиды, в результате которой пострадавшие потеряли около 7 млрд рублей. Федякина предлагала гражданам вложить средства в сомнительные криптовалютные схемы, создавая видимость собственного благополучия.

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