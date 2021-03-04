Супруга Маршала опровергла сведения о госпитализации мужа

Певец и музыкант Александр Маршал находится дома, с ним сейчас всё хорошо. Сведения, согласно которым его госпитализировали, не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с журналистами сообщила супруга артиста Наталья Минкова.
Ранее в СМИ появилась информация, что Маршал госпитализирован в предынсультном состоянии. Как сообщалось, музыкант почувствовал себя плохо у себя дома в Подмосковье, после чего ему вызвали скорую. Медики приняли решение увезти знаменитость в больницу.
Жена артиста подчеркнула, что у бывшего солиста группы «Парк Горького» подскочило давление.
С Александром всё в порядке, у него просто скакануло давление, он уже дома, — цитирует Минькову РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, несколько месяцев назад знаменитый иллюзионист Сергей Сафронов обнаружил странные изменения в состоянии своего организма. Он обратился к врачам, которые заявили, что шоумену придётся бороться со страшным заболеванием. Об этом сам Сафронов впервые сообщил в разговоре с журналистами.
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