Супруга Маршала опровергла сведения о госпитализации мужа

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В возрасте 73 лет на Ямайке скончался легендарный музыкант Банни Уэйлер. Он ушёл из жизни в одной из больниц Кингстона, сообщила его менеджер Максин Стоу, однако причину смерти она не назвала.

Уэйлер был не только другом короля регги Боба Марли, но и выступал вместе с ним с самого основания культовой группы The Wailers в 1963 году. Сначала в её состав входили...