«Я всю жизнь защищаю Россию»: Сергей Зверев о себе, СВО, женах и Пугачевой NEWS.ru собрал самые яркие высказывания «короля гламура» Сергея Зверева

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Сергей Зверев

19 июля исполняется 60 лет Сергею Звереву. В 1997-м он стал чемпионом Европы по парикмахерскому искусству. В России приобрел популярность в нулевые как личный стилист Людмилы Гурченко, Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других звезд того времени. Зверев называет себя «королем гламура», некоторые его фразы как «Звезда в шоке!» ушли в народ. В 2019 году стилист с короной на голове вышел к Кремлю с одиночным пикетом против строительства завода на озере Байкал (Зверев из Иркутской области). В 2021-м баллотировался в Госдуму от партии «Зеленые», но проиграл. NEWS.ru собрал яркие цитаты юбиляра о личной жизни, красоте, Пугачевой и пенсии.

О своих достоинствах

«Умный — это отдельно, красивый — это отдельно, вместе это очень тяжело».

«Самое большее, из-за чего я сделал себе имя, не люди, за которых я зацепился, а руки, которые у меня есть. Таких рук нет ни у кого. Останься я сейчас на улице без ничего, сгори у меня это, это, это, исчезни это — я останусь. Если у меня останутся мои руки, я сделаю все то же самое, и даже лучше».

О гламуре

«Сейчас в шоу-бизнесе в основном „писькин праздник“. Каждая, у кого трусы в камнях, уже звезда. Хотя сейчас „поющие стринги“ уже не в моде. Появились „поющие бифлексовые лосины“ после того, как Мадонна в таких выступила. Иногда „поющие семейники“ появляются, типа из народа. Но муз среди них нет!»

«Мы живем один раз. Люди не могут понять — второй жизни не будет. Ну, что ж они ходят в этом трусняке ужасном? Мучаются и людей мучают! Чмошниками будете в следующей жизни, в этой будьте красивыми! Дарите людям красоту, свет».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Зверев

О своем стиле

«У меня есть костюмы с восьмого класса. Поскольку у меня размеры совсем не изменились, я их ношу. Однажды на какую-то шикарную презентацию я пришел в пиджаке и брюках с выпускного бала, а у меня все спрашивают: кто дизайнер? Шик! А все потому, что мода возвращается. Только вот наша промышленность за ней не успевает. Еще у меня есть плащи болоньевые — зеленый и черный — сейчас они в моде, а их не выпускают: тканей таких нет. Я на этот плащик надеваю модный ремень, затягиваю, и получается наряд — с ума сойти!».

О личной жизни

«Я четыре раза был в браке официально и несколько раз — неофициально. У меня опыт большой. Кстати, все четыре жены так и не вышли после меня замуж. Я говорю им: „Вы че выделываетесь? Давайте, выходите замуж“. Но после меня сложно. Я даже не про свою красоту сейчас говорю, просто нереально найти второго такого».

О пикете на Красной площади против строительства завода на Байкале

«Завод уже должен был [открываться], на днях должны были разрезать ленточку. И земляки мне пишут: ну вот, земляк, давай спасай-выручай, на тебя надежда... Завод построен нелегально. На той территории где строить нельзя. Потому что эта территория — перекресток птиц, которые веками слетаются именно на эти Талацкие болота, они там селятся, там строить нельзя никаких заводов, никаких фабрик, ничего нельзя, надо оставить в покое это место. Какой у меня был вариант?

Надо быстро, надо завтра — потому что послезавтра поздно. И первое, что пришло в голову: так, надо идти с пикетом, вариантов нет. Причем я стоял с пикетом-то три дня. Потому что первый день был ветер, дождь — никто внимания на меня не обратил.

Я был в скромной куртке. Но в короне и с плакатом. Но дождь, ветер — на меня не обратили внимания. Я на второй день одеваю куртку блестящую, побольше корону — ну вроде уже меня видно. Задача была — чтоб внимание обратили на эту проблему. Завод был закрыт».

Фото: Соцсети Сергей Зверев во время пикета на Красной площади

О службе в армии

«Нас так учили: любить и защищать свою родину. Стоять насмерть во что бы то ни стало. И я с этим буду жить всегда. Ну, мой дедушка по маминой линии в первые годы войны погиб на фронте. Мой дядя был снайпером, дошел до Рейхстага. Я служил в армии в самое сложное время —защищал свою родину, спали с автоматом. Я всю жизнь защищаю свою родину. Во всех странах мира. В честь моих побед вставали стадионы...».

О поддержке СВО и готовности быть призванным на фронт

«Что значит готов, не готов? Есть такое понятие — „надо“. Вот существуют права — но не надо забывать, что есть и обязанности. Задуматься должен каждый, родина у нас одна. Мою семью тоже коснулось, у меня три племянника призваны в зону боевых действий. Трое! Вот в их лице я бы хотел, чтобы все ребята [находящиеся в зоне СВО] знали: мы все вас поддерживаем, мы вас любим. Всё, что вы делаете, мы очень ценим».

Про эмиграцию Аллы Пугачевой, которую называет своей музой

«Я долго боролся с этим (слухами о ее эмиграции. — NEWS.ru), говорил: что вы гоните — Алла поехала лечиться, она каждый год туда ездила, ее устраивают там врачи, ее устраивает климат. Но уже потом мне говорят: ну слушай... [она действительно уехала из России]. У каждого есть свое мнение. У каждого есть выбор. Вот они [уехавшие] так считают, они так верят. Это их позиция. Я повлиять не могу».

Фото: Владимир Старков/ТАСС Алла Пугачева и Сергей Зверев на церемонии открытия международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2005»

О причинах закрытия своего салона красоты в центре Москвы после начала СВО

«Не то, что жалко — это даже не те слова. Вот когда жизнь вся в этом — это тоже такой поступок. Но с другой стороны — а что, я один пострадал? Огромная часть клиентов уехали в Лондон, огромная часть в Израиль, в Германию. Те, кто остались — это ну считанные прям, мы говорим о хороших клиентах прям мощных. Это просто время такое сейчас, это же временно всё... Но на этом же жизнь не остановилась».

О конфликте с приемным сыном

«Он тысячи раз просил прощения. Это в кадре он так ерохорится. За кадром он вообще другой человек. Но деньги победили. Потому что ему хорошие гонорары платили [на телевидении]. И ему говорили так: «Если ты скажешь вот это — будет столько стоить. А если вот это (чего не было, но надо сказать) — это будет стоить гораздо больше. И он соглашался... Моё окружение говорят, что это гены (Зверев усыновил ребенка. — NEWS.ru). И говорят: отпусти его, потому что ты ничего не сможешь сделать, гены ты не победишь. Очень было сложно отпустить — но его надо было отпустить. Что нам это стоило — маме, мне, родственникам... Ему уже 30 лет».

Считает ли ошибкой усыновление ребенка из детдома

«Ошибки никакой не было — мы спасали ребенка, умирающего ребенка, мы свое дело сделали. Наша совесть чиста перед Богом. Мы сделали свое дело — подарили ему жизнь».

О возможности иметь родных детей

«Если бы я встретил женщину, девушку, которую я бы увидел, что „это Она“ — почему нет. Но только она все-таки не из шоу-бизнеса [должна быть]».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сергей Зверев

О планах на завершение карьеры

«Ты не можешь в 92 года стоять у кресла, стричь лобок и красить в зеленый свет. В каком-то возрасте это уже просто неприлично. Остановись, поживи как люди. Надо же в адеквате пребывать. Все время же нельзя быть в образе. Иногда, конечно, нужно надеть корону. Но надо же ее в правильное время в правильном месте снять».

О своем возрасте и внешности

«У меня со зрением не очень. Поэтому я, когда смотрю [на свое изображение], — как будто в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) картинка, всё почищено, так хорошо, так всё красиво. Думаю: Боже, я-то еще ничего, я еще фору дам. Я долгоиграющая суперзвезда. У меня расцвет еще не произошел».

В материале использованы источники: YouTube-канал «Алена, блин!», People.ru

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