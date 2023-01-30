Валерия Леонтьева засудили за стояк Mash: соседка Валерия Леонтьева отсудила у певца 245 тысяч рублей за прогнивший стояк

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Telegram-канал Mash сообщает, что соседка знаменитого российского артиста Валерия Леонтьева, проживающая этажом ниже, подала на певца в суд с требованием выплатить материальный ущерб после того, как ее квартиру залило. Как указывает канал, суд постановил певца выплатить соседке 225 тысяч рублей за поврежденный интерьер и 20 тысяч за моральный вред.

Женщина утверждает, что в ее квартире отслоилась водная краска, отошла от стен венецианская штукатурка, а на потолке одной из комнат образовались огромные пятна.

Канал указывает, что потоп случился из-за того, что певец переехал в Майами и долгое время не появлялся в квартире, ввиду чего сгнила сантехника. Оценщики оценили ущерб в 300 тысяч рублей, однако суд постановил взыскать с народного артиста 225 329 рублей, а также 20 тысяч за моральный ущерб.

Ранее строитель обвинил актрису, бывшую жену народного артиста России Сергея Безрукова Ирину в том, что она не заплатила за ремонт трехкомнатной квартиры в Москве. Женщина должна была заплатить за работу 600 тысяч рублей, однако не сделала этого, и дело дошло до суда. В результате прораб получил встречный иск и проиграл дело, оставшись должным 2,8 млн.