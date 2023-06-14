«Потеряла стыд и доход»: в ГД осудили слова Вайкуле о сносе памятников СССР Депутат Шолохов: Вайкуле пытается привлечь внимание заявлениями о сносе памятников СССР

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Латвийская артистка Лайма Вайкуле

Латвийская артистка Лайма Вайкуле потеряла стыд, совесть и источник дохода, заявил в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, лишившаяся популярности артистка пытается привлечь к себе внимание, выступая за снос советских памятников в Латвии.

Лайма Вайкуле помимо стыда и совести еще потеряла источники доходов и популярность. Теперь при помощи таких заявлений она пытается оставаться на плаву. Как по мне, это и называется подлостью, — сказал Шолохов.

Ранее Вайкуле заявила, что советские памятники в Латвии нужно было снести еще в 1990-е годы. По ее мнению, тогда вся страна хотела избавиться от советского прошлого, а теперь на эту тему возникают разногласия.

До этого Вайкуле заявила, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не несут никакой ценности. По словам артистки, она не понимает, зачем они нужны, и не понимает людей, желающих преклонить голову перед ними. Певица также обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы и русского языка. После этого члены общественного движения «Зов народа» обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Вайкуле по статье о реабилитации нацизма.