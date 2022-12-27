«В тыкву с разворота»: критик рассказал, как Зверев подводил итоги года Критик Бабичев: Сергей Зверев подвел итоги года фразой «хочется в тыкву дать с разворота»

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сергей Зверев

Примерно три-четыре года назад шоумен Сергей Зверев в разговоре с музыкальным критиком Евгением Бабичевым оригинально подвел итоги уходящего года. Артист сказал, что в конце декабря «хочется кому-то в тыкву дать прям с разворота». Это было на мероприятии телеканала Music Box, рассказал сам Бабичев в разговоре с NEWS.ru. Критик подчеркнул, что Зверев смог подвести итоги года буквально за 10-15 секунд.

Когда соцсеть Tik Tok обрела популярность, я начал вести аккаунт именно с этого видео. Как это все быстро завирусилось! Сколько комментариев я получил под этим видео! Почему мне это запомнилось? Каждый раз, когда приходит декабрь я почему-то вспоминаю именно эти слова, потому что какой год не возьми, он простым для нас не является, — заметил музыкальный критик.

По мнению Бабичева, слова Зверева идеально подходят для подведения итогов года, с которыми они теперь у критика и ассоциируются.

Это слоган декабря и уходящего года: хочется дать кому-то в тыкву с разворота, — подытожил эксперт.

Ранее Бабичев назвал двух самых ярких артистов на российской сцене в 2022 году. По его словам, таковыми стали SHAMAN и Анна Asti. Критик отметил, что SHAMAN завоевал сердца слушателей благодаря своим духоподъемным песням, что подтверждают многомиллионные просмотры его клипов.

Автор хитов «Я русский» и «Встанем», по мнению критика, стал главным открытием года, однако SHAMAN нужно искать новые творческие формы, чтобы не стать «пародией на самого себя» и сохранить поклонников.