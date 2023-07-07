Пенкин объяснил, почему его редко показывают по ТВ Пенкин рассказал, что его музыку не понимают и реже зовут на ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Пенкин

Российский эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин рассказал NEWS.ru, что его стали редко приглашать на телевизионные проекты. Он предположил, что причиной может быть непонимание его музыки. При этом исполнитель напомнил, что талантливых людей, например композитора П.И. Чайковского или поэта А.С. Пушкина, при жизни редко принимали.

Редко приглашают. Почему — у меня нет ответа. Возможно, от непонимания моей музыки. Ну и потом, всегда при жизни людей талантливых не понимали. Даже Чайковскому (1840-1893) — я читал его биографию — говорили друзья: «Только не исполняй «Лебединое озеро», иначе над тобой смеяться вся Москва будет». А сейчас «Лебединое озеро» — это классика, — сказал Пенкин.

Ранее KP.RU повлекло внимание к Пенкину, сообщив, что он угощал пассажиров авиарейса Южно-Сахалинск — Москва коньяком спустя час после взлета. Очевидцы рассказали, что певец активно фотографировался, раздавал автографы, и своим доброжелательным поведением опасности для полета не представлял. Кто-то из женщин попросил шампанского, но певец в шутку заявил, что это уже роскошь.

Сам Пенкин в разговоре с NEWS.ru опроверг эту информацию. Он сказал, что не угощал коньяком никого из пассажиров рейса, так как весь полет находился в бизнес-классе и спал.