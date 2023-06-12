«Я вообще спал»: Пенкин удивился, что угощал пассажиров самолета коньяком Пенкин заявил, что спал во время полета и никого не угощал коньяком

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Пенкин

Российский эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин заявил NEWS.ru, что не угощал коньяком никого из пассажиров рейса Южно-Сахалинск — Москва. Он рассказал, что весь полет находился в бизнес-классе и спал.

Сколько интересного я о себе слышу. Я сидел в бизнес-классе и вообще спал, ничего не слышал, что там обо мне говорят. Я уже привык ко всем этим байкам. То одно рассказывают, то другое, — сказал Пенкин.

Ранее KP.RU сообщило, что Пенкин угощал пассажиров авиарейса Южно-Сахалинск — Москва коньяком спустя час после взлета. Пассажиры рейса рассказали, что Пенкин активно фотографировался, раздавал автографы, и своим доброжелательным поведением опасности для полета не представлял. Кто-то из женщин попросил шампанского, но певец в шутку заявил, что это уже роскошь.

До этого Пенкин признался, что скучает по советским временам. По его словам, в СССР была уверенность в завтрашнем дне, а «сейчас ее нет и все помешаны на деньгах». Певец признался, что во время распада Советского Союза у него была возможность получить американское или итальянское гражданство, однако он отказался, потому что «любил свою страну и не собирался никуда уезжать».