Певец Сергей Пенкин угощал коньяком пассажиров авиарейса

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Сергей Пенкин

Российский эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин угощал пассажиров авиарейса Южно-Сахалинск—Москва коньяком, сообщает KP.RU. «Серебряный голос» принялся наливать алкоголь своим авиапопутчикам спустя час после взлета. Как пишет издание, певец вел себя прилично и на полет борта его общение с пассажирами негативного влияния не оказало.

Пассажиры рейса рассказали, что Пенкин активно фотографировался, раздавал автографы, и своим доброжелательным поведением опасности для полета не представлял. Кто-то из женщин попросил шампанского, но певец в шутку заявил, что это уже роскошь.

Ранее Пенкин признался, что скучает по советским временам. По его словам, в СССР была уверенность в завтрашнем дне, а «сейчас ее нет и все помешаны на деньгах». Певец признался, что во время распада Советского Союза у него была возможность получить американское или итальянское гражданство, однако он отказался, потому что «любил свою страну и не собирался никуда уезжать».

Певец Данил Прытков, известный как Niletto, ранее грубо ответил подписчикам, раскритиковавшим его видео в социальных сетях, где он танцует в обтягивающем зеленом комбинезоне. Исполнителя обвинили в том, что он развращает молодое поколение. После нескольких нелестных комментариев поклонники засомневались в том, что их пишет сам Niletto, однако он заверил, что самостоятельно ведет все свои аккаунты.