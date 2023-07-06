«Зачем вам столько париков?»: Пригожину устроили допрос Продюсер Пригожин с юмором ответил на шутки подписчиков об обыске у его однофамильца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал пользователей Сети, опубликовавших новую серию шуток и мемов о нем и бизнесмене Евгении Пригожине, в доме которого накануне прошел обыск. Свои комментарии подписчики оставили под последней по времени публикацией Иосифа Пригожина в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), где он поздравил руководителя группы «Самоцветы» Юрия Маликова с 80-летним юбилеем. Продюсера просят показать фото в париках и интересуются, зачем он сделал в доме «безумные цыганские интерьеры».

Фото: Социальные сети

«А зачем вам столько париков?», «Какой веселый стал после переезда в Беларусь. Теперь другие заботы, не нужны боеприпасы?», «А парики ваши или Валерии?», «Подскажите куда вам столько паспортов?», — спрашивают подписчики Иосифа Пригожина.

Какие вы веселые, — ответил комментаторам продюсер.

До этого Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что опубликованные в Сети мемы с ним и бизнесменом Евгением Пригожиным помогли снизить градус в обществе во время попытки вооруженного мятежа в РФ 24 июня. Он также сообщил, что сначала ему было совсем не до смеха, но затем стало «более или менее». Продюсер отметил, что россияне не теряют чувство юмора даже в самые непростые времена.

Ранее стало известно, что во время обыска в особняке, который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, были обнаружены шесть миллиардов рублей, целый арсенал огнестрельного оружия, паспорта на разные имена, кувалда, слитки золота, медкабинет, молельная комната и парики.

В объектив камер фото- и видеооператоров, снимавших процесс обыска, попали просторные помещения, отделанные позолотой, деревом, мрамором и украшенные коврами, шелковыми гардинами и хрустальными люстрами.