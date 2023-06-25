«Я был в тревоге»: Пригожин о мемах с ним в Сети Продюсер Пригожин заявил, что мемы с ним позволили снизить градус напряженности в обществе 24 июня

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что опубликованные в Сети мемы с ним и бизнесменом Евгением Пригожиным помогали снизить градус в обществе во время попытки вооруженного мятежа в РФ 24 июня. Он отметил, что сначала ему было совсем не до смеха, но затем стало «более менее». Продюсер добавил, что у россиян есть чувство юмора.

Вчера я был в тревоге и волнении из-за происходящего. Мне было совсем не смешно, сегодня более менее. Я вижу, что подобные мемы снижают градус напряженности и переводят ситуацию в штуку. Я же человек из индустрии развлечений. Это говорит о том, что в такие непростые времена у народа присутствует чувство юмора. Люди моделировали это таким веселым образом, пытались снизить градус напряженности, — сказал он.

24 июня на улицах российских городов появилась военная техника ЧВК «Вагнер». Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с попыткой вооруженного мятежа в стране, назвав это предательством со стороны тех, кто встал на путь шантажа и террористических методов. Глава государства заявил, что виновных ждет наказание, они будут отвечать и перед законом, и перед народом.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с Путиным провел переговоры с бизнесменом Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что предприниматель согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Переговоры длились в течение всего дня. В итоге власти РФ гарантировали вагнеровцам безопасность.