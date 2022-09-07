Сергей Зверев планирует провести шоу в иркутском «Музее на свалке»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Сергей Зверев

Шоумен Сергей Зверев оказался впечатлен экспозицией музея полигона твердых бытовых отходов в Иркутске и решил организовать там свое шоу, рассказал «КП-Иркутск» его основатель Александр Расторгуев. По его словам, о существовании музея на свалке артист не раз слышал от своих знакомых в Москве.

Сергей провел здесь часа четыре, не меньше. Очень внимательно, с большим интересом разглядывал буквально каждый экспонат. Было заметно, что приехал он сюда не просто для «галочки», — рассказал Расторгуев.

Сергей Зверев настолько вдохновился экспонатами, что решил когда-нибудь устроить на площадке музея свое шоу. По словам Расторгуева, они договорились созвониться следующим летом и обсудить эту идею.

«Музей на свалке» привлекает многих гостей Иркутска, среди которых бывают и знаменитости, пишет издание. Его посетили такие звезды, как Игорь Петренко, Тимур Родригез, Георгий Дронов.

В апреле Сергей Зверев рассказал, что закрыл все свои салоны красоты из-за ухода многих клиентов. По его словам, он живёт только на сбережения, но менять сферу деятельности не собирается — зарабатывать на чём-то кроме любимого дела стилист не хочет. Поэтому он проводит концерты, однако их в последние годы не так много и он вынужден жить на сбережения.