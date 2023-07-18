Бывшие сотрудники Пугачевой раскрыли ее гонорар за частные концерты Бывшие сотрудники Пугачевой заявили, что она получает 500 тысяч евро за частные концерты

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачёва

Гонорар Аллы Пугачевой за выступления на частных мероприятиях составляет €500 тысяч (50 млн рублей), рассказали бывшие сотрудники певицы. В беседе с KP.Ru они заявили, что в эту сумму не входит стоимость перелета. Вместе с тем отмечается, что сейчас богатые поклонники примадонны экономят, поэтому шансов на такие предложения стало меньше.

Не исключается и рассматривается возможность выступлений Пугачевой на частных мероприятиях. Нужно просто заинтересовать суммой гонорара. Гонорар без перелета начинается от 500 тысяч евро, — рассказали экс-сотрудники.

В настоящее время Пугачева вместе с семьей находится в Юрмале, где должен пройти концерт Лаймы Вайкуле. Участие в нем примут Вера Брежнева, Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также другие исполнители. По словам бывших сотрудников примадонны, сама Пугачева участвовать в мероприятии не будет.

Алла Пугачева петь в Юрмале на фестивале Лаймы не будет. Рекламный трюк, который тиражируют, — заявили они.

Глава Независимого профсоюза актеров театра и кино России Денис Кирис ранее раскрыл примерный гонорар Дмитрия Нагиева за один съемочный день. По его словам, его размер у суперзвезд может превышать 300 тысяч рублей.