Элтон Джон простился со зрителями: чем певец займется на пенсии Рыцарь Елизаветы II и друг принцессы Дианы дал прощальный концерт в Гластонберри. Означает ли это завершение карьеры?

Фото: ADAM VAUGHAN/EPA/ТАСС

Элтон Джон сыграл прощальный концерт в Гластонбери, 25 июня 2023 года

Один из самых титулованных музыкантов современности сэр Элтон Джон сыграл последний концерт у себя на родине, в британском Гластонбери, завершив прощальный гастрольный тур Farewell Yellow Brick Road. Чем 76-летний певец займется на пенсии, решил ли он больше не возвращаться на сцену — в материале NEWS.ru.

Элтон Джон дал «последнее выступление в жизни»?

«Для меня выступление очень насыщено эмоциями. Быть может, это мое последнее выступление в жизни», — растроганно произнес Элтон Джон на фестивале в Гластонбери. Он поблагодарил поклонников за полвека «удивительной любви и верности».

Фанаты сэра Элтона Джона не верят, что он окончательно уйдет со сцены. Повод для оптимизма им предоставил менеджер музыканта Дэвид Ферниш. «Я не думаю, что он будет сидеть на диване с пультом», — обнадежил публику Ферниш.

По его словам, уже в октябре Элтон Джон собирается вернуться в студию и записать новый альбом. «Он уже давно не выпускал студийных альбомов. Это будет здорово», — предвкушает Ферниш.

Он также не исключил, что музыкант снова выйдет на сцену. «Важно проводить различие между тем, что Элтон прекращает гастролировать и выступать на публике. Вернется ли он в качестве живого исполнителя? Я очень на это надеюсь. У него это в крови», — признал Ферниш.

Прощание Элтона Джона с поклонниками затянулось. Его тур Farewell Yellow Brick Road стартовал еще в сентябре 2018 года и должен был завершиться в 2021-м. Но артист не смог выступать из-за травмы бедра, потом возникла пандемия. В итоге заключительные концерты в Европе пришлось перенести на 2023 год.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Элтон Джон поет для немецких фанатов в Мюнхене в рамках прощального турне, 27 апреля 2023 года

Продолжит собирать винил и оправы для очков

Западные СМИ пишут, что у Элтона Джона есть множество хобби, которым он, очевидно, сможет теперь уделять больше времени. Джон — известный коллекционер ретроавтомобилей. Правда, значительную часть своей уникальной коллекции из 18 машин он продал еще в 2001 году. Они ушли с аукциона Christie`s за $2,75 млн.

При этом певец продолжает собирать виниловые пластинки и оправы для очков, ставшие частью его экстравагантного образа. В его коллекции — 250 000 пар.

Заведет третьего ребенка?

Журнал Hello на днях вышел с заголовком «Элтон Джон собирается завести третьего ребенка?» Издание напоминает, что в семье певца подрастают двое сыновей — 12-летний Закари Джексон и 10-летний Элайджа.

Фото: Joel C Ryan/AP/TASS Элтон Джон на последнем концерте в Гластонбери

Как пишет The Daily Mirror, Элтон Джон поддержал увлечение старшего сына рыбалкой. Мальчик «буквально одержим ловлей рыбы». Певец рад этому обстоятельству, ведь хобби отвлекает Закари от гаджетов.

Кроме того, музыкант приучает сыновей к тому, чтобы они ценили труд, которым достаются деньги. Сыновья Джона выполняют работу по дому, на кухне, в саду за небольшое поощрение. «Они получают три фунта на карманные расходы. При этом один фунт идет на благотворительность, один фунт — на сбережение, еще один фунт — на траты. Они получают три монетки и раскладывают их по трем баночкам», — рассказывал певец о методах воспитания.

Имя суррогатной матери Закари и Элайджи исполнитель держит в секрете.

«Возрождался как птица феникс»: в чем секрет успеха Элтона Джона

Элтон Джон — один из самых продаваемых артистов в мире, выпустивший 32 студийных альбома. Он дважды получал премию «Оскар» — за лучшую песню к фильму «Король Лев» в 1995-м и к фильму «Рокетмен» в 2020 году. Британский певец — обладатель пяти «Грэмми», двух «Золотых глобусов» и других наград. Он был близким другом принцессы Дианы, на ее похоронах он исполнил песню Candle in the Wind 1997. Элтон Джон выступал на платиновом юбилее Елизаветы II, которая в 1998 году посвятила его в рыцари за заслуги в музыке и благотворительности.

«Я думаю, на 70% секрет его успеха объясняется музыкой и текстами. Со своим партнером и коллегой Берни Топином он сделал огромное количество шедевров. Элтон Джон — единственный музыкант, который входил в британские чарты на протяжении 60 лет. Это не случайность, это талант. У него были спады и периоды затишья, как у любого музыканта, но при этом раз за разом он как птица феникс возвращался и выдавал такое, что все были в восторге», — поделился в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

Фото: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Берни Топин и Элтон Джон во время 77-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», 5 января 2020 года, Беверли-Хиллз

Собеседник NEWS.ru отметил, что в начале карьеры Элтон Джон позиционировал себя рокером, бунтарем, любил эффектные выходы и эпатаж на сцене. «В дальнейшем он понял, что красоту для зрителя можно творить, просто сидя за роялем, и делать шоу из своего репертуара, о котором многие музыканты могут только мечтать. У него есть и драйвовые, и медленные композиции, которые уже остались в истории музыки. Я думаю, Элтону Джону еще есть что сказать», — признал Евгений Бабичев.

Критик напомнил, что Джон записал альбом в дуэте с разными музыкантами. «Один дуэт со Стиви Уандером чего стоит. Это говорит о том, что он не исписался, как многие, пандемия его не подкосила. Да, за это время не было концертов, но Элтон Джон великолепно использовал это время, записав крепкий альбом в таком возрасте. Пока он жив и здоров, еще нас порадует», — уверен Бабичев.

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