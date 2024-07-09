«Ворота в ротик»: Кологривому задали неудобный вопрос Кологривый заявил, что никогда не станет удалять щель между зубами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый на YouTube-шоу рэпера Басты (Василий Вакуленко) «Вопрос ребром» заявил, что не планирует убирать щель между передними зубами. По словам артиста, он таким родился и его все устраивает. Так он ответил на вопрос зрительницы, собирается ли он оставлять «эти ворота в ротик».

Я никогда ничего с этой щелью делать не буду. <...> Это моя особенность, я считаю. Я родился так, что мне с этим делать? — сказал он.

Продолжая разговор, девушка спросила, нет ли у Кологривого других «особенностей, может быть, в развитии». Артист в ответ посмеялся и отметил, что еще не занимался этой стороной своего здоровья.

Кологривый также признался, что не состоял в отношениях с актрисой Агатой Муцениеце. Как объяснил артист, иногда он говорит те или иные вещи «назло», но они не являются правдой.

В апреле 2024 года в интервью журналистке Лауре Джугелии Кологривый заявил, что у него были романтические отношения с бывшей супругой Павла Прилучного. Тогда он рассказал, что отношения между ними начались год назад на съемках фильма. Он также отметил, что они быстро закончились, и подчеркнул, что у всех артистов, которые играют пару в кино, есть потребность в подобном.