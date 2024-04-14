«Хочу еще погулять»: Кологривый признался в изменах жене с актрисой Кологривый признался в изменах жене и в романе с Муцениеце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер Никита Кологривый, известный зрителям по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в первом интервью после ареста рассказал об изменах супруге, с которой до сих пор находится в официальном браке. Также звезда подтвердил информацию о романе с Агатой Муцениеце. Кологривый дал интервью Лауре Джугелия на YouTube-канале FAMETIME TV.

Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, еще повстречаться. Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие, — сказал Кологривый.

Говоря об отношениях с Муцениеце, актер заявил, что они быстро закончились. Он подчеркнул, что у всех артистов, которые играют пару в кино, есть потребность в подобном.

Это такая помощь игре, поиск тепла, — отметил он.

Роман закрутился год назад на съемках фильма. Сам Кологривый при этом дружит с бывшим мужем актрисы Павлом Прилучным.

Ранее Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве после того, как устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста. Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.