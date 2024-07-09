Никита Кологривый сказал правду о романе с Агатой Муцениеце Актер Кологривый: у меня не было романа с Агатой Муцениеце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Ставший знаменитым после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый признался, что романа с актрисой Агатой Муцениеце у него не было. Об этом он заявил на YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

Это был очень грамотный и наводящий вопрос в интервью. И я потроллил просто. Я считаю, что ничего такого я не сказал в этом интервью, не подтвердил. Нет, конечно, романа не было. Иногда я говорю назло, – заявил актер.

В апреле 2024 года в интервью журналистке Лауре Джугелии он заявил, что у него были романтические отношения с бывшей супругой Павла Прилучного. Тогда он рассказал, что отношения между ними начались год назад на съемках фильма. Он также отметил, что они быстро закончились и подчеркнул, что у всех артистов, которые играют пару в кино, есть потребность в подобном.

Ранее Никита Кологривый разругался с Павлом Волей и разгромил студию на съемках шоу комика. Актер перевернул стол ведущего со словами «это шоу давно уже мое» и начал крушить студию. Спустя какое-то время Кологривый признался, что делает это ради эпатажа.

Кинокритик Александр Шпагин считает, что большие гонорары актера Никиты Кологривого связаны с его популярностью. Он предположил, что все скандалы, в которые попадал звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», были им разыграны. В таком случае, по мнению критика, это была очень опасная игра.