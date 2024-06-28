«Это шоу давно мое»: звезда «Слова пацана» разгромил студию на шоу Воли Кологривый разгромил студию на шоу Воли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слова пацана» Никита Кологривый разругался с Павлом Волей и разгромил студию на съемках шоу комика, сообщили «КП-Новосибирск» в пресс-службе ТНТ. Актер перевернул стол ведущего со словами «это шоу давно уже мое» и начал крушить студию.

В съемках «Шоу Воли» также участвовал комик Илья Соболев. Он предложил эксперимент — устроить скандал с Никитой. В эту же секунду Никита дал отпор Соболеву, перевернул стол Воли со словами «это шоу давно уже мое» и начал крушить студию, — уточнили в пресс-службе ТНТ.

Спустя какое-то время Кологривый признался, что делает это ражи эпатажа. Данный эпизод «Шоу Воли» выйдет на канале ТНТ 30 июня.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Кологривый попадает в скандалы ради хайпа. По его словам, артист старается быть заметным, а если «как мышка сидеть тихо», его никто не будет узнавать.

До этого Кологривый признался, что в одинаковой степени любит все проекты, в которых он участвовал. По словам артиста, роли и в кино, и в театре «помогают ему расти и умнеть». Актер также добавил, что в ближайшее время состоятся премьеры двух фильмов и одного спектакля с его участием.