«Заставляют умнеть»: Кологривый о любимых ролях в кино и театре Кологривый признался, что одинаково любит все проекты со своим участием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый рассказал, что одинаково любит все проекты, в которых он участвовал. По словам артиста, которые передает Пятый канал, все роли как в кино, так и в театре «помогают ему расти и умнеть». Кологривый также добавил, что в ближайшее время состоятся премьеры двух фильмов и одного спектакля с его участием.

Я вообще не выделяю свои проекты, потому что считаю, что каждый заставляет меня расти и как-то умнеть, — объяснил Кологривый на церемонии III Национальной премии интернет-контента ИР.

Актер уточнил, что скоро выйдет фильм Николая Хомерики «Чистые», а также состоится премьера картины «Кореша» режиссера Дениса Павлова. Кроме того, в Театре Эстрады ожидается спектакль «Маяковский» с его участием. Режиссером постановки выступил Семен Шомин из театра «Современник».

Ранее Кологривый рассказал, что исполнит роль поэта Владимира Маяковского в спектакле «Маяковский. Я сам». По его словам, в центре сюжета — любовный треугольник поэта с прозаиком Лилей Брик и литературным критиком Осипом Бриком. Актер также добавил, что Маяковский близок ему в энергетическом плане.

Кологривый недавно признался, что при выборе профессии мечтал о деньгах и славе, и добавил, что не говорил об искусстве, так как хотел больших ролей. Он также назвал уверенность в себе способом для успешного прохождения проб.