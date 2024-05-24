Кологривый сыграет знаменитого поэта в спектакле «Маяковский. Я сам» Кологривый заявил, что сыграет энергетически близкого ему Маяковского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый рассказал в своем Telegram-канале, что исполнит роль поэта Владимира Маяковского в спектакле «Маяковский. Я сам», пишет KP.RU. По его словам, в центре сюжета — любовный треугольник поэта с прозаиком Лилей Брик и литературным критиком Осипом Бриком. Актер также добавил, что Маяковский близок ему в энергетическом плане.

В центре сюжета спектакля — история жизни Маяковского, полная острых противоречий, взлетов и падений. Особое внимание уделено больной любви поэта и трагическому треугольнику его взаимоотношений с Лилей и Осипом Брик, — написал Кологривый.

В основу произведения легла автобиография Маяковского «Я сам», дополненная стихами и поэмами поэта.

Кологривый ранее признался, что при выборе профессии мечтал о деньгах и славе, и добавил, что не говорил об искусстве, так как хотел больших ролей. Он также назвал уверенность в себе способом для успешного прохождения проб.