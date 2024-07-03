«Разыграл скандалы»: кинокритик объяснил баснословные гонорары Кологривого Кинокритик Шпагин: Кологривый получает большие гонорары из-за своей популярности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большие гонорары актера Никиты Кологривого связаны с его популярностью, считает кинокритик Александр Шпагин. В беседе с NEWS.ru эксперт предположил, что все скандалы, в которые попадал звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», были им разыграны. В таком случае, по мнению критика, это была очень опасная игра. Сейчас же, считает Шпагин, Кологривый взялся за ум.

Что касается в принципе больших гонораров Кологривого, то понятно, что после успеха сериала «Слово пацана» он стал суперзвездой. Другое дело, что его карьера несколько пошатнулась после всех скандалов. Но, по-моему, он сейчас взялся за ум. Возможно, он разыграл все эти скандалы. Но тогда он играл на грани фола, — пояснил кинокритик.

Шпагин отметил, что гонорары в театрах серьезно разнятся и зависят в том числе от популярности постановки. Он рассказал, что в 2010-х годах был сильно удивлен высоким гонораром театрального режиссера Константина Богомолова. Но, по его словам, это также объяснялось популярностью кинодеятеля.

Имя Кологривого у всех на слуху после его «ништяков». И пока он будет популярным, конечно, у него будут большие гонорары. Если он еще и за ум взялся, то Кологривый поймал свою птицу счастья. Тогда все было разыграно как по нотам, — заключил Шпагин.

Кологривый ранее вместе с юмористами Ильей Соболевым и Павлом Волей устроили шуточный скандал в эфире «Шоу Воли», высмеивая предыдущие конфликты звезды «Слова пацана». Соболев отметил, что в жизни актер совсем другой, сравнивая с тем, каким его описывали в СМИ. Воля тоже назвал Кологривого «нормальным и приличным» человеком.