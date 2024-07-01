Новый скандал, большие гонорары, потеря контрактов: где сейчас Кологривый

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Никита Кологривый вместе с юмористами Ильей Соболевым и Павлом Волей устроили шуточный скандал в эфире «Шоу Воли», высмеивая предыдущие конфликты звезды «Слова пацана». Что артист рассказал о потере контрактов после своих выходок, как оправдался за пьяный дебош в новосибирском баре?

Что за «скандал» учинили актер и юмористы

Пару месяцев назад Кологривый оказался в СИЗО после пьяного дебоша, устроенного им в одном из заведений Новосибирска. Актер повздорил с охранниками, буянил и даже укусил официантку после отказа общаться с ним.

«Что было на самом деле, я не помню. Честное слово, это была какая-то странная, идиотская шутка, наверное, с моей стороны», — оправдался Кологривый в эфире «Шоу Воли».

Илья Соболев отметил, что в жизни актер совсем другой, сравнивая с тем, каким его описывали в СМИ. Павел Воля тоже назвал Никиту «нормальным и приличным» человеком. Соболев даже посетовал, что выпуск проходит спокойно, поэтому предложил устроить какой-нибудь скандал. Буквально в одночасье актер переменился и «вжился в роль».

«Ты в приказном тоне сейчас обращаешься ко мне? Давай я сам буду решать, буду я говорить сейчас тут или нет. Я главный герой сейчас», — дерзил Кологривый и набросился на Соболева, пытаясь укусить за ногу.

Ведущие не давали себя в обиду и парировали гостю, который уже переключился на зрителей, но усмирить его пыл не удавалось. «Разгромив» студию, Илья, Павел и Никита остановили «дебош».

«Тебя на самом деле многие боятся после вот таких выходок и твоих интервью», — отреагировал Воля.

Как выходки Кологривого повлияли на его работу

Инцидент в Новосибирске заметно сказался на работе актера.

«Где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, рекламные контракты… Испугались меня», — сказал он. Так, звезда, к примеру, уверен, что в продолжение сериала «Слово пацана» его точно не позовут.

При этом артист поделился, что гонорары у него внушительные.

«Мне много платят. Стараюсь быстрее деньги растратить», — признается Никита.

Также Кологривый отметил, что сложности возникают из-за изюминок во внешности, которые считаются недостатками.

«Есть образ в головах режиссеров, что главный герой должен выглядеть эталонно», — поясняет 29-летний Кологривый. Известно, что у актера неровный прикус и косоглазие. Менять в себе Никита ничего не намерен.

«Я назло ничего не делал, хотя мне говорили. Эти зубы — моя отличительная черта, изюминка», — добавил он. Бороться Кологривый планирует только с косоглазием.

Воля и Соболев решили пошутить над артистом и в фотошопе создали изображение Кологривого с ровной белоснежной улыбкой. При этом зрители в студии решили, что звезда потерял свой шарм. Наблюдатели также посчитали, что актеру неправильный прикус идет больше.

В каких скандалах был замешан Кологривый

С начала 2024 года Кологривый находится в конфликте с Филиппом и Иваном Янковскими. В феврале он заявил, что не сыграл Вову Адидаса, поскольку такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо». В интервью Лауре Джугелии артист подчеркнул, что с точки зрения человеческих качеств он относится к Ивану Янковскому положительно, однако в актерском таланте сильно сомневается.

В марте Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве, после того как устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста. Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.

В апреле актер в ходе интервью с Джугелией оскорбил телеведущего Александра Гордона, назвав его «чертом по жизни». Он обсудил недавний скандал с телеведущим, добавив, что рассчитывал на интервью, однако ведущий начал говорить с ним недоброжелательным тоном. Кологривый также отметил, что не жалеет о случившемся.

Звезда фильмов «Холоп» и «Чебурашка» Софья Зайка в интервью журналисту Светлане Баласанян назвала Кологривого «безумно талантливым, открытым и искренним парнем». Актриса не стала критиковать коллегу, с которым вместе училась, объяснив это тем, что хорошо относится к звезде «Слова пацана». При этом Зайка считает, что скандалы могут негативно повлиять на карьеру Кологривого.

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