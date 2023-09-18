Водонаева просит привлечь блогера Петрова за дискредитацию ВС РФ Водонаева подала заявление в полицию на блогера Петрова за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер и модель Алена Водонаева написала заявление в полицию на блогера-трансгендера Андрея Петрова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с просьбой провести проверку на предмет распространения ложной информации о российской армии, пишет Baza. По мнению Водонаевой, в его Telegram-канале часто появляются дискредитирующие ВС РФ посты. Кроме того, модель считает, что близкий к Петрову Telegram-канал опубликовал ее личные данные, сообщает издание.

Сообщается, что конфликт Водонаевой и Петрова начался весной 2023 года после того, как Алена опубликовала шуточное фото с собакой Рексом, написав, что «готовится вступить в ЧВК «Вагнер». Петров назвал пост Водонаевой «рекламой фашистской организации» и оскорбил модель. Сначала Водонаева написала заявление в отдел полиции по Обручевскому району о клевете, а затем решила привлечь блогера по ст. 207.3 УК РФ о дискредитации армии России, по которой может быть возбуждено уголовное дело, а сам Петров — отправиться в места лишения свободы, пишет Baza.

Ранее Водонаева сообщила, что приобрела квартиру для своего кота по кличке Эскобар за 19 млн рублей. Теперь четвероногий питомец живет в 50-метровой «двушке» в историческом жилом комплексе в Хамовниках. Как рассказала Водонаева, на этот шаг ей пришлось пойти из-за сильной аллергии на мейн-куна у её мамы и сына, а расставаться с животным она не хочет.

Квартира расположена в элитном районе недалеко от салона красоты телеведущей и квартиры её бывшего мужа. Жильё Алёна решила взять в ипотеку. Дом, в котором находится квартира, построен почти 100 лет назад. Обычно цены в этом районе намного выше, однако Водонаева решила сэкономить и купить квартиру, которая нуждается в капитальном ремонте.