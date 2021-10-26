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Алёна Водонаева купила своему коту элитную квартиру в центре Москвы

16:29, 26 октября 2021
Алёна Водонаева купила своему коту элитную квартиру в центре Москвы
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Телеведущая Алёна Водонаева приобрела за 19 млн рублей квартиру для своего кота по кличке Эскобар. Теперь четвероногий питомец будет жить в 50-метровой двушке в историческом жилом комплексе в Хамовниках, пишет Super.ru.

Как рассказала Водонаева, на этот шаг ей пришлось пойти из-за сильной аллергии на кота у её мамы и сына, а расставаться с животным она не хочет.

Квартира расположена в элитном районе недалеко от салона красоты телеведущей и квартиры её бывшего мужа. Жильё Алёна решила взять в ипотеку. Дом, в котором находится квартира, который почти 100 лет назад. Обычно цены в этом районе намного выше, однако Водонаева решила сэкономить и купить квартиру, которая нуждается в капитальном ремонте.

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