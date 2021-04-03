«Нужен муж»: Водонаева захотела супруга с большой квартирой из-за собаки

https://static.news.ru/photo/1656fc7c-9538-11eb-b724-96000091f725_660.jpg Алёна Водонаева Фото: facebook.com

Экс-участница знаменитого проекта «Дом-2» Алёна Водонаева призналась, что согласна выйти замуж третий раз, однако у нового избранника обязательно должна быть большая квартира и не где-нибудь, а в Хамовниках. Неожиданный пост знаменитость разместила в своём блоге.

Водонаева призналась, что всю жизнь мечтала завести собаку и даже планирует это сделать через какое-то время. Тем не менее, пока на ней лежит большая ответственность — девушка одна воспитывает сына Богдана, ведёт несколько творческих проектов, а недавно открыла ещё один салон красоты. Всё это не даёт ей уделять должно количество внимания маленькому пушистому другу.

Для этого нужен муж. Чтобы гулял с ней утром и вечером и мыл ей лапы. Ну и ещё, чтобы у мужа была огромная квартира. В Хамовниках, — подписала публикацию знаменитость.

К слову, она также показала, какие собаки ей нравятся. Знаменитость выложила несколько снимков, на которых попозировала с двумя мохнатыми собакенами. Для встречи с животными Водонаева выбрала удобный костюм шоколадного цвета.

Я ради собаки даже замуж в третий раз готова пойти. Из условий лишь квартира в Хамовниках и собака, — заключила девушка.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущую Алёну Водонаеву пользователи соцсетей раскритиковали за решение отправить 10-летнего сына Богдана в военный лагерь. Она опубликовала в Instagram просьбу посоветовать ей учреждение со строгой дисциплиной.