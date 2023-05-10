«Вломились и начали кричать»: помощник Бузовой о провокации в Швейцарии PR-менеджер Бузовой назвал инцидент с украинцами в Швейцарии провокацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

PR-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский в разговоре с NEWS.ru заявил, что инцидент с украинскими блогерами в Швейцарии был провокацией. Молодые люди подошли к певице в холле гостиницы, начали оскорблять и требовать высказаться об СВО, при этом снимали происходящее на видео.

Данный инцидент действительно произошел в Швейцарии несколько дней назад. Кончено, все это крайне неприятно. На видео хорошо видна и реакция Ольги. Все это откровенный хайп. Блогеры просто откровенно ловят хайп на публичном человеке. Там же прямо в середину видео вмонтирована ссылка на аккаунт, чтобы ее нельзя было замазать. То есть, просто поднимают охваты, — рассказал Богославский

Он уточнил, что граждане Украины смонтировали видео, вырезав кадры, где кричат и пугают постояльцев, в том числе европейцев.

Тем более, что видео неполное. Это нарезка. А сами они вломились в частный отель и начали кричать, пугаю постояльцев, в том числе и европейцев, какими-то криками. Вели себя безобразно. А потом все порезали и смонтировали, — заявил Богославский.

Ранее стало известно, что полиция Дагестана задержала блогера Хасбуллу Магомедова, известный как Хасбик. Блогер с друзьями устроили дрифт-шоу на проезжей части в составе свадебного картежа.