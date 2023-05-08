Блогера Хасбика задержала полиция в Дагестане

Фото: t.me/hasbullamagomedoov

Хасбулла Магомедов

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, был задержан полицией Дагестана, сообщает Telegram-канал «МВД Дагестана». Отмечается, что Хасбик и его друзья устроили дрифт-шоу на проезжей части в составе свадебного картежа. В ведомстве сообщили, что сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы в отношении участников противоправных действий.

Все участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию, и в отношении них сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям, — сказано в публикации.

Ранее против блогера Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле.

Блогер Александра Митрошина, на которую ранее завели уголовное дело о неуплате 120 млн рублей налогов, заявила, что погасила основную задолженность перед налоговой инспекцией. Она отметила, что с 2020 года не уделяла должного внимания вопросам взаимоотношений с ФНС.