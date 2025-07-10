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10 июля 2025 в 20:20

В Дагестане появится дорога к самому большому в Европе песчаному бархану

Власти Дагестана сделают проезд к самому большому в Европе бархану Сарыкум

Песчаный бархан «Сарыкум» в Дагестане Песчаный бархан «Сарыкум» в Дагестане Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В Дагестане построят дорогу к самому большому в Европе песчаному бархану Сарыкум, сообщили в Министерстве по земельным и имущественным отношениям республики. Отмечается, что бархан является уникальным природным памятником Дагестана и одним из самых притягательных туристических направлений на Северном Кавказе.

Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о двух участках общей площадью 3 га, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. Их передадут в собственность региона, после чего земля будет закреплена за «Дагавтодором», который займется укладкой дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что приезжающим в Дагестан туристам начали раздавать специальные листовки с требованием соблюдать культурные нормы и правила региона. В частности, в памятках говорится о том, что нужно носить закрытую одежду, а у девушек должны быть закрыты живот и линия декольте. Также в памятках туристам напоминают о запрете алкоголя, курения и прелюбодеяния в общественных местах. В одной из кофеен подобные листовки лежат на каждом столе.

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