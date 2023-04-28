На Блиновскую наденут усовершенствованный браслет, не натирающий ногу SHOT: Блиновская получит модернизированный электронный браслет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Во время домашнего ареста на Елену Блиновскую наденут современную усовершенствованную модель электронного браслета, который не будет натирать ногу, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник ФСИН. Также девайс будет оснащен тепловым датчиком, который будет мониторить, чтобы браслет соприкасался именно с телом.

Отмечается, что обновленный браслет позволит Блиновской погружаться в воду, но не более чем на 15 минут. Цена такого браслета составляет 9 тысяч рублей.

Также вскоре дома у Блиновской в подмосковной Истре ФСИН установит специальное оборудование, которое позволит следить за тем, как она соблюдает домашний арест.

Против Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Во время допроса в СКР она признала вину в этих экономических преступлениях, а позже решением суда была заключена под домашний арест на два месяца.

Ранее сообщалось, что полиция проводила проверку деятельности блогера еще в марте после жалоб участниц марафона «Новое измерение». Потерпевшие, заплатившие за участие в марафоне от 11 тысяч рублей до миллиона, посчитали, что их обманули.