Ведущая Первого канала Сябитова назвала свой «страшный» возраст

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, что постоянно испытывала сомнения и страх, когда ей было от 20 до 30 лет. По её словам, это возраст «постоянных сомнений и страха», а постоянные взлёты и падения утомляли её. Об этом известная телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Возраст, который я никогда не любила, — от 20 до 30 лет. Возраст постоянных сомнений и страха. Бывали дни, когда мне было тяжело, а потом вдруг наступало глубокое удовлетворение, — написала Сябитова.

Она посоветовала людям этого возраста не бояться осуждений, притворяясь при этом более значительными, например, покупать для самоутверждения больше брендовых вещей или брать машины в кредит, называя это «компромиссом».

Когда у тебя ничего нет — надо красоваться, гласит житейская мудрость. Хотя мне тоже не нравится, как устроен этот мир, но он такой. Можем ли мы, взрослые, осуждать детей за эти глупости? — спрашивает себя телеведущая.

Ранее Сябитова дала совет россиянкам, как уберечь семью и не остаться одинокими на старости лет. Телесваха, которая дважды была в разводе, рассказала, что путь к сердцу мужчин очень прост и совсем не связан с сексом и соблазнением, а лежит через его желудок. По мнению Сябитовой, мужчины действительно ценят женщин, которые умеют готовить и не брезгуют работой по дому.