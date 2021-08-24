Побывавшая в разводе Сябитова дала совет, как уберечь семью

Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова дала совет россиянкам, как уберечь семью и не остаться одинокими на старости лет. Телесваха, которая дважды была в разводе, рассказала, как надо покорять мужчин, пишет РИА Новости.

По мнению Сябитовой, путь к сердцу мужчин очень прост и он совсем не связан с сексом и соблазнением. Телесваха напомнила женщинам пословицу, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. По мнению Сябитовой, мужчины действительно ценят женщин, которые умеют готовить и не брезгуют работой по дому.

Заслуга моей бабушки в том, что она передала мне самую важную заповедь счастливой семьи — стать хорошей женой. Дом и всё, что с ним связано, должен быть главным в жизни женщины. «Мужа нужно хорошо и вкусно кормить», — всегда напоминала мне она. Эту мудрость я передала и дочери, — заявила Сябитова.

Сама ведущая официально была замужем дважды. Её первый муж — инженер медоборудования Михаил Сябитов, отец детей телезвезды Дениса и Ксении — умер от инфаркта. Второй муж телесвахи Юрий Андреев прожил с ведущей недолго. Будучи влюблённой в мужчину, Сябитова стала жаловаться на избиения с его стороны.

Ранее сваха Роза Сябитова объяснила, как невеста может проверить жениха на наличие жены и детей. Эта проблема стала актуальной после того, как штампы о браке и детях в паспорте стали необязательны. Как вычислить, что мужчина женат, звезда рассказала в Instagram.