В Москве пройдёт ежегодная музыкальная премия «ЖАРА MUSIC AWARDS»

Фото Оргкомитет премии «ЖАРА Music Awards»

17 мая в столичном Crocus City Hall состоится ежегодная музыкальная премия «ЖАРА MUSIC AWARDS». Зрители смогут увидеть «самые яркие и зажигательные номера» многих известных российских исполнителей.

На мероприятии выступят Баста, Григорий Лепс, Егор Крид, Клава Кока, JONY, Zivert, ANNA ASTI, Александр Панайотов, Полина Гагарина, Дима Билан, Мари Краймбрери, Звонкий, Николай Басков, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Лолита, МОТ, Глюк'oZa, Dabro.

Победителей юбилейной музыкальной премии выберут открытым голосованием по итогам 2021 года.

Ранее стало известно, что британская музыкальная премия Brit Awards (BRITs) с 2022 года откажется от мужских и женских номинаций и станет вручать призы в гендерно-нейтральных номинациях «Артист года» и «Международный артист года».