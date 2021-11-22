Музыкальная премия Brit Awards станет гендерно нейтральной
Организаторы премии Brit Awards заявили, что она станет гендерно нейтральной
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:29, 23 ноября 2021
Фото: BRITs/facebook.com
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Британская музыкальная премия Brit Awards (BRITs) с 2022 года откажется от мужских и женских номинаций и станет вручать призы в гендерно нейтральных номинациях «артист года», и «Международный артист года». Об это сообщается на сайте премии.
BRITs подтверждает, что для шоу 2022 года отойдет от женских и мужских категорий и объявит о новых наградах «Артист года» и «Международный артист года», отмечая артистов исключительно за их музыку и работу, а не за то, как они себя идентифицируют или как их могут видеть другие, — говорится в сообщении организаторов премии.
Также отмечается, что данное решение было принято в результате желания сделать премию «более инклюзивной и актуальной».
Очередная церемония вручения премии Brit Awards запланирована на 8 февраля.
Brit Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году.
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