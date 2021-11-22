Музыкальная премия Brit Awards станет гендерно нейтральной

Фото: BRITs/facebook.com

Российская балерина Анастасия Волочкова согласилась выступить в дуэте со звездой «Дикого ангела», певицей Наталией Орейро. Балерина назвала её «очень интересным человеком» и призналась, что их совместное творчество может получиться крайне необычным, особенно учитывая балетные данные Волочковой, пишет «Москва 24».

Я слышала об этом. Она очень интересный человек, конечно, я буду рада создать такой творческий дуэт. Плюс ещё используя мои балетные данные, думаю, что это может получиться очень интересная работа,...