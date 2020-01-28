https://static.news.ru/photo/bd7ae340-4149-11ea-bcf1-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы «Вечерний Ургант» сделал заявление относительно обращения на него в Генпрокуратуру. Он напомнил, что инициатива принадлежит депутату Госдумы Николаю Зенцову и организации «Сорок сороков», которые просят возбудить в отношении популярного артиста уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

Ургант признался, что первое чувство, которое вызывает у него сложившаяся ситуация — это тревога, потому что речь идёт о Генпрокуратуре, «а уж какие тут шутки». С другой стороны, поддержал свою позицию юмориста артист, «я рад, что стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора Краснова» на его новом рабочем посту.

Но главное, заметил ведущий, его шоу восемь лет есть и остаётся юмористическим.

Всё, что мы хотим — шутить, а не оскорблять, — подчеркнул Ургант, обращаясь к зрителям.

Он добавил, что в его программе проходят шутки на тему всего, что нас окружает. Религия — такая же важная составляющая жизни, но шутить на эту тему пытались без всякого злого умысла и издевательского тона. В доказательство своих слов Ургант привёл сцену из фильма «Бриллиантовая рука», где мальчик «идёт» по воде, а за ним шествует Геша Козодоев с трусами на палке, вздёрнутыми, как хоругвь. И никто не считает эту сцену оскорблением для верующих.

Потому что великий Гайдай смеялся не над верой, а в том, как в Козодоеве уживаются вор, контрабандист и глубоко верующий человек, — добавил артист.

В заключение Ургант неоднократно попросил верующих принять его самые искренние извинения и, если можно, «отозвать все ваши проклятия». Он добавил, что его неудачная шутка не была запланированной акцией, ну а лишить его гражданства невозможно, потому что на это есть Конституция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в разговоре с NEWS.ru оценил запрос депутата Госдумы Николая Земцова, который предложил генеральному прокурору возбудить в отношении телеведущего Ивана Урганта уголовное дело из-за посягательства на религиозные чувства людей.